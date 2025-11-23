Ντέπυ Γκολεμά για Σοφία Μουτίδου: «Να σηκωθεί το 2% να βαρέσει στο κεφάλι το 15% είναι άστοχο»

Καταπέλτης η Ντέπυ Γκολεμά για την εκπομπή «Real View» και την Σοφία Μουτίδου. Η δημοσιογράφος σχολίασε στο «Χαμογέλα και πάλι!» με αιχμηρό τρόπο το τρέιλερ του Survivor και τα τηλεοπτικά πάνελ, στο πρώτο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Πριν αναφερθεί στην Σοφία Μουτίδου, η Ντέπυ Γκολεμά παραδέχτηκε με σκωπτική διάθεση ότι «έπεσε έξω» στις προβλέψεις που έκανε για την τηλεθέαση του «Real View»: «Είχα κάνει μια πρόβλεψη ότι αυτή αυτή η εκπομπή θα πιάσει 3,4%. Έπεσα έξω γιατί πιάνει 2,1%. Την είδα την εκπομπή για να την δω, δεν μου έχει δώσει κανένα ενδιαφέρον».

Όταν αναφέρθηκε στο «κατηγορώ» της Σοφίας Μουτίδου προς τον Γιώργο Λιάγκα, η απάντησή της ήταν καυστική: «Μεγάλες δηλώσεις για το τίποτα. Να σηκωθεί το 2% να βαρέσει στο κεφάλι το 15% είναι άστοχο. Είμαστε ελεύθεροι να λέμε ό,τι θέλουμε, ακόμα κι αν αυτό είναι στη σφαίρα της βλακείας».

Δεν της ξέφυγε ούτε το Survivor Αθηναίοι – Επαρχιώτες: «Ο τίτλος είναι άστοχος πέρα για πέρα. Πόσοι είναι Αθηναίοι; Όταν έχουμε τριήμερα η Αθήνα αδειάζει. Όλοι επαρχιώτες είμαστε κατά κάποιο τρόπο».

Για τα ελληνικά νησιά που εμφανίστηκαν ως τουρκικά στο τρέιλερ, σχολίασε: «Αν φτιάχτηκε από Τούρκους είναι πονηρούλικο, φαντάζονται πράγματα που δεν πρόκειται να γίνουν».

Τέλος, για τα ψυχαγωγικά projects του ΣΚΑΪ, η Ντέπυ Γκολεμά ήταν αμείλικτη: «Αποτυχημένα τα βρίσκω όλα. Δυστυχώς για τον Φερεντίνο που αναγκάζεται να κάνει αυτά τα τηλεπαιχνίδια που μάλλον τα ψωνίζουν από πανέρια».

Δυστυχώς οι πανελίστες κάθε χρόνο αυξάνονται για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρω, βλέπεις 10 άτομα σε ένα τραπέζι και περιμένεις να βγει έτσι μια εκπομπή» είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Ντέπυ Γκολεμά.