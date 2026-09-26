Ντέρτι – spoiler: Πυροβολούν τον Λευτέρη

Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που υπάρχει στη δραματική σειρά εποχή του ΑΝΤ1, με τίτλο «Ντέρτι», μετατρέπεται γρήγορα σε εφιάλτη, καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένονται άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις που θα φέρουν τους ήρωες σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, δύο άγνωστοι, εισβάλλουν ξαφνικά και πυροβολούν με στόχο τον Αλέκο. Ωστόσο, η σφαίρα πετυχαίνει τον Λευτέρη ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Έτσι όλοι οι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 αγωνιών για την τύχη του…

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Η Στέλλα βρίσκεται πλέον πολύ βαθύτερα στο επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει. Η ευκαιρία που αναζητά για να ακολουθήσει το σχέδιο της αστυνομίας εμφανίζεται απροσδόκητα όταν ο Αλέκος τής προτείνει να δουλέψει στο «Ντέρτι». Χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις της, της ανοίγει ουσιαστικά την πόρτα για να βρεθεί μέσα στον πυρήνα όσων ερευνώνται.

Ο Άρης αντιδρά, καθώς φοβάται για την ασφάλειά της, και προσπαθεί να την αποτρέψει, αλλά η Στέλλα είναι αποφασισμένη να τελειώσει αυτό που άρχισε. Φτάνει στο «Ντέρτι» μαζί με τον αδελφό της, τον Λευτέρη, ενώ ο Άρης τούς ακολουθεί διακριτικά. Ωστόσο, ένα αναπάντεχο περιστατικό θα αλλάξει τη ζωή και τα σχέδια όλων μια για πάντα. Δύο άγνωστοι εισβάλλουν ξαφνικά στο μαγαζί και ανοίγουν πυρ. Στόχος τους είναι ο Αλέκος και μέσα σε δευτερόλεπτα η νύχτα μετατρέπεται σε εφιάλτη. Οι αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί προκαλούν πανικό και τρόμο. Η μαγεία της στιγμής εξαφανίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα και το «Ντέρτι» μετατρέπεται σε σκηνικό θρίλερ. Η επίθεση αφήνει πίσω της πόνο, φόβο και έναν ακόμα πιο επικίνδυνο κύκλο ανοιχτών λογαριασμών.

Όταν οι πυροβολισμοί σταματούν, όλοι διαπιστώνουν πως ο Λευτέρης είναι αιμόφυρτος. Εκείνος μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία τα πρώτα σημάδια ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η Στέλλα βλέπει τη μητέρα της να καταρρέει και, μέσα σε αυτή τη δραματική συγκυρία, οι δύο γυναίκες έρχονται για πρώτη φορά πραγματικά κοντά. Ο Αλέκος και η Ξένια δεν φεύγουν στιγμή από το πλευρό του γιου τους, περιμένοντας να ακούσουν από τους γιατρούς ένα καλό νέο για την κατάστασή του.

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Ο Πασχάλης αντιμετωπίζει εξαρχής τους πυροβολισμούς ως οργανωμένο χτύπημα, χωρίς όμως να διαθέτει σαφή στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών. Σύντομα ο φόβος απλώνεται σε όλους όσοι κινούνται γύρω από το «Ντέρτι». Ο Πασχάλης προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια, αλλά η σχέση των δύο φίλων βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σκοινί. Αργότερα οι υποψίες γύρω από τον Αλέκο γίνονται ισχυρότερες, μετά τις αποκαλύψεις για ένα όπλο και κρυμμένα χρήματα. Ο Πασχάλης επιμένει να ψάχνει, ακόμα και όταν η έρευνα αρχίζει να αγγίζει ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά του. Την ίδια ώρα, η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο φόβο της.

Ο Γιάννης καταφέρνει να την εντοπίσει και να επικοινωνήσει μαζί της. Η Στέλλα πανικοβάλλεται, καθώς δεν μπορεί να καταλάβει πώς αποκαλύφθηκε το μέρος όπου βρίσκεται. Ταυτόχρονα όμως βλέπει στο τηλεφώνημα μια πιθανή διέξοδο. Αν ο Γιάννης ομολογήσει, εκείνη μπορεί να απαλλαγεί από τις κατηγορίες και να απεγκλωβιστεί από τη συμφωνία που την κρατά δεμένη σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι, παρά τον κίνδυνο, αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τον συναντήσει. Ωστόσο ο Πασχάλης επιβεβαιώνει ότι ο πρώην σύντροφός της είναι καταζητούμενος, ανοίγοντας ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο γύρω από το παρελθόν της.