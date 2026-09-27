Αντώνιος και Κλεοπάτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Αντώνης συγκρούεται με τον πατέρα του μετά από μια αποκάλυψη που τον ταράζει

Με νέα επεισόδια επιστρέφει την ερχόμενη εβδομάδα η νέα σειρά του ΣΚΑΙ, Αντώνιος και Κλεοπάτρα τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή (28.09.2026 – 02.10.2026) στις 18:30.

Παράλληλα, η σχέση της Κλεοπάτρας με τον Αντώνη παίρνει μια απρόσμενα πιο προσωπική τροπή, καθώς σε ένα γεύμα τους υπάρχει χημεία, αλλά και αμηχανία όταν μπαίνει στη μέση η παρουσία του Πασχάλη. Ο Πασχάλης, από την πλευρά του, βρίσκει στη Δάφνη έναν απρόσμενο θαυμασμό που του έχει λείψει, ενώ ο Αντώνης συγκρούεται με τον πατέρα του μετά από μια αποκάλυψη που τον ταράζει. Πάμε να δούμε παρακάτω όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του ΣΚΑΙ, Αντώνιος και Κλεοπάτρα.

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Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:30

Επεισόδιο 6: Η Κλεοπάτρα αναλαμβάνει μια νέα, δύσκολη υπόθεση όταν η Καίτη, σύζυγος ενός ευκατάστατου γυναικολόγου, ζητά τη βοήθειά της για να αποδείξει την απιστία του άντρα της και να διεκδικήσει το διαζύγιο που της αξίζει. Την ίδια ώρα, ο Γεράσιμος συνεχίζει την παράνομη σχέση του με τη Σόνια, χωρίς να υποψιάζεται ότι ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει γύρω του, ενώ η ίδια η Σόνια ζητά περισσότερα από όσα εκείνος είναι διατεθειμένος να δώσει.

Παράλληλα, η σχέση της Κλεοπάτρας με τον Αντώνη παίρνει μια απρόσμενα πιο προσωπική τροπή, καθώς σε ένα γεύμα τους υπάρχει χημεία, αλλά και αμηχανία όταν μπαίνει στη μέση η παρουσία του Πασχάλη. Ο Πασχάλης, από την πλευρά του, βρίσκει στη Δάφνη έναν απρόσμενο θαυμασμό που του έχει λείψει, ενώ ο Αντώνης συγκρούεται με τον πατέρα του μετά από μια αποκάλυψη που τον ταράζει…

Guest: Πέτρος Λαγούτης (Γεράσιμος), Μυρτώ Αλικάκη (Καίτη)

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Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 18:30

Επεισόδιο 7: Ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα έρχονται όλο και πιο κοντά, με τις μεταξύ τους συναντήσεις να αποκτούν προσωπικό τόνο και μια αμοιβαία έλξη να γίνεται όλο και πιο εμφανής. Ωστόσο, και οι δύο παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σχέσεις που μοιάζουν να έχουν χάσει τη ζωντάνια και την ουσία τους. Παράλληλα, η Δάφνη παρασύρεται από τη γοητεία του νέου βιβλίου της Ρωξάνης Μπελφλέρ, χωρίς να φαντάζεται το μυστικό που κρύβεται πίσω από το συγγραφικό ψευδώνυμο. Η παραίτηση της Κέλλυς οδηγεί τον Βασίλη σε επαγγελματικό αδιέξοδο, ενώ ο Κοσμάς συναντά επιτέλους την Τζένη.

Η Καίτη αρχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια για την παράνομη σχέση του Γεράσιμου, την ώρα που η Κλεοπάτρα και η Στεφανία συγκεντρώνουν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια αποκάλυψη-σοκ. Όταν αποκαλύπτεται πως η γυναίκα με την οποία την απατά ο άνδρας της είναι η καλύτερη της φίλη και συγχρόνως η σύζυγος του αδελφού της, η προδοσία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις…

Guest: Πέτρος Λαγούτης (Γεράσιμος), Μυρτώ Αλικάκη (Καίτη)

Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 18:30

Επεισόδιο 8: Η Κλεοπάτρα έχει πέσει για μια ακόμα φορά με όλες της τις δυνάμεις πάνω στην υπόθεση που έχει αναλάβει. Προσπαθεί να ηρεμήσει την Καίτη, η οποία έχει πάθει σοκ με την αποκάλυψη ότι ο άντρας της την απατά με τη γυναίκα του αδερφού της και καλύτερή της φίλη. Όμως η Καίτη, ασυγκράτητη όπως είναι, σπεύδει στην εξοχική τους κατοικία κι εκεί βλέπει με τα ίδια της τα μάτια τον άντρα της με τη Σόνια. Το διαζύγιο για το ζευγάρι είναι πλέον μονόδρομος και η Κλεοπάτρα πρέπει να συγκροτήσει μια σταθερή γραμμή επίθεσης, προκειμένου να βοηθήσει την Καίτη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.

Στο μεταξύ, ο Αντώνης αναλαμβάνει τον Γεράσιμο και καταστρώνει κι αυτός τη δική του γραμμή άμυνας. Οι σχέσεις των δυο δικηγόρων είναι καλές και η Κλεοπάτρα πηγαίνει με τον Αντώνη σε ένα εστιατόριο για φαγητό… εκεί έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα πράγματα ο ένας για τον άλλον, αλλά και να μοιραστούν κάποιες πληροφορίες σχετικές με τον Πασχάλη και τη Μελίνα. Στο μεταξύ, ο Γεράσιμος διώχνει με τον χειρότερο τρόπο τη Σόνια και η Καίτη θα ξαφνιαστεί πολύ όταν η ερωτική της αντίπαλος θα της ζητήσει να συμμαχήσουν απέναντι στον Γεράσιμο, ο οποίος φέρθηκε και στις δυο άνανδρα…

Guest: Πέτρος Λαγούτης (Γεράσιμος), Μυρτώ Αλικάκη (Καίτη)

Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 18:30

Επεισόδιο 9: Η αλληλογραφία ανάμεσα σε Δάφνη και Πασχάλη συνεχίζεται, με τη γοητευμένη θαυμάστρια να δείχνει αποφασισμένη να γνωρίσει από κοντά τη συγγραφέα της καρδιάς της. Σε μία πρόσκληση του Αντώνη, απαντάει θετικά η Κλεοπάτρα κι οι δύο τους δειπνούν το βράδυ στο σπίτι του, ενώ η κουβέντα που ανοίγουν αναλύει τις απόψεις τους για την απιστία. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης περνά χρόνο με τη Σύλια και προσπαθεί διακριτικά να μάθει τη γνώμη της για ένα εξίσου ευαίσθητο θέμα, αυτό του έρωτα σε μεγάλες ηλικίες.

Οι απαντήσεις της τον εκπλήσσουν κι απειλούν να ανατρέψουν όσα πίστευε για τη μεταξύ τους συμβατότητα. Στο μέτωπο της δικαστικής διαμάχης, ο Γεράσιμος είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα. Επιστρατεύει έναν παλιό φίλο για να καταθέσει ψευδώς εναντίον της Καίτης, σε μια ύστατη προσπάθεια να καταστρέψει την υπόληψή της. Όμως δεν έχει υπολογίσει τη Σόνια, η οποία παίρνει ξεκάθαρα το μέρος της Καίτης και δηλώνει έτοιμη να καταθέσει υπέρ της. Η στήριξή της, ωστόσο, συνοδεύεται από έναν όρο που πέφτει σαν βόμβα και όταν η Κλεοπάτρα μαθαίνει ποιος είναι, χάνει τον έλεγχο και ξεσπά με πρωτοφανή οργή.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο Αντώνης ανοίγει την καρδιά του στον πατέρα του και παραδέχεται πως μια γυναίκα τού έχει κινήσει το ενδιαφέρον, με τις περιγραφές του να είναι αρκετές για να οδηγήσουν τον Βασίλη σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα.

Guest: Πέτρος Λαγούτης (Γεράσιμος), Μυρτώ Αλικάκη (Καίτη)

Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 18:30

Επεισόδιο 10: Η υπόθεση της Καίτης και του Γεράσιμου παίρνει απρόβλεπτη τροπή, όταν αποκαλύψεις, καταθέσεις και ένας ψευδομάρτυρας τινάζουν τη σημερινή δίκη στον αέρα. Η Κλεοπάτρα διεκδικεί τη δικαίωση της πελάτισσάς της, ενώ ο Αντώνης βρίσκεται εκτεθειμένος και παλεύει να κρατήσει τον έλεγχο μιας υπόθεσης που «γλιστράει» από τα χέρια του. Την ίδια στιγμή, τα προσωπικά αισθήματα μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Αντώνης προσπαθεί να διαχειριστεί τη σχέση του με τη Μελίνα, ενώ δεν μπορεί να κρύψει την ερωτική ταραχή που του προκαλεί η Κλεοπάτρα.

Εκείνη, από την πλευρά της, μοιάζει απορροφημένη από τη δουλειά και τη νίκη της, την ώρα που η σχέση της με τον Πασχάλη αρχίζει να δοκιμάζεται σοβαρά. Παράλληλα, ο Πασχάλης αντλεί έμπνευση από τη Δάφνη και το μυστικό του ως «Ρωξάνη» γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κρατηθεί, ενώ η Μελίνα βρίσκει μια απρόσμενη ευκαιρία προβολής μέσα από τη γνωριμία της με τη Λήδα. Το επεισόδιο κλείνει με ένταση, μια μεγάλη δικαστική ήττα για τον Αντώνη, μια θριαμβευτική στιγμή για την Κλεοπάτρα…

Guest: Πέτρος Λαγούτης (Γεράσιμος), Μυρτώ Αλικάκη (Καίτη)