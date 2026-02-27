Ντόρα Κουτροκόη: Δεν ξέρω αν ήταν αναγκαία η αλλαγή στην εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου

Για τη διάθεση να μην παρακολουθεί καθόλου τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα αλλά και για το πρόωρο τέλος εκπομπών μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ντόρα Κουτροκόη στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωινό της Παρασκευής (27/02/2026) στον Alpha.

“Το Σαββατοκύριακο δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Δεν ανοίγω τίποτα, ούτε καν για παιδικά με τον γιο μου. Προσπαθώ να περνάω πάρα πολύ χρόνο μαζί του και δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.

Δεν ξέρω αν ήταν αναγκαία η αλλαγή στην εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου” τόνισε, αρχικά, η δημοφιλής δημοσιογράφος.

“Θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται λίγος χρόνος στις ομάδες και στις εκπομπές, να μην κόβονται έτσι απότομα. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και υπάρχουν άνθρωποι που ‘χουν ανάγκη αυτή τη δουλειά. Είμαι κατά των καναλιών που κάνουν αυτές τις επιλογές”.

“Επειδή ακριβώς το έχω βιώσει αυτό, θα θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ειδικά στο μέσο της σεζόν οπότε και έχουν διαμορφωθεί οι ζώνες σε όλα τα κανάλια, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάπου να ενταχθείς.

Οπότε θεωρώ πως πρέπει να δίνεται λίγος χρόνος από τους ιθύνοντες των καναλιών”, συμπλήρωσε, ακόμα, η Ντόρα Κουτροκόη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις το πρωινό της Παρασκευής.