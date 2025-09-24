Ντόρα Κουτροκόη: «Εγώ έχω περάσει καλά με τον Γιώργο Παπαδάκη»

Για τις γυναίκες στον χώρο της ενημέρωσης καθώς και για εκείνες στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά και για την παρουσία στην επετειακή εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε η Ντόρα Κουτροκόη.

Η γνωστή δημοσιογράφος έδωσε δηλώσεις το πρωινό της Τετάρτης (24.09.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha και μίλησε για λόγια αγάπης για τον Γιώργο Παπαδάκη και το «Καλημέρα Ελλάδα».

«Όλες οι γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση είναι η μία καλύτερη από την άλλη, είναι όλες κούκλες. Μην σου πω ότι αυτές της ενημέρωσης, συγγνώμη Κατερίνα μου, είναι πιο ωραίες από αυτές της ψυχαγωγίας» παραδέχθηκε, αρχικά, η γοητευτική παρουσιάστρια.

«Τον αγαπάω τον Γιώργο Παπαδάκη πάρα πολύ, τον παραδέχομαι για ό,τι έχει καταφέρει. Εγώ έχω περάσει καλά με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν συγκινητικό, δε λέω. Ειδικά η αγκαλιά, ήταν μια σφιχτή αγκαλιά αγάπης. Ό,τι και να κάνει εύχομαι να είναι το καλύτερο για εκείνον».

«Πρώτα έζησα τη χαρά με τον γιο μου και μετά με τους γιατρούς αντιμετωπίσαμε αυτή τη δυσκολία» συμπλήρωσε ακόμα, για την περιπέτεια της υγείας της, η Ντόρα Κουτροκόη στην καθημερινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.