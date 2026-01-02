Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το να κάνεις πολλά πράγματα στη δουλειά μπορεί και να μπερδεύει

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” της ΕΡΤ και μίλησε για την πορεία που ακολούθησε στο πέρασμα των χρόνων. Από αθλήτρια, ηθοποιός και χορεύτρια. Μητέρα δύο παιδιών που βάζει νέους στόχους για το 2026. Πολλές φορές όπως επισημαίνει, το να καταπιάνεται κανείς με πολλά πράγματα, μπορεί και να κάνει κακό στην καριέρα του.

Ειδικότερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ανέκαθεν έκανα πολλά πράγματα και υπήρχαν διαστήματα που μπορεί όλα να ήταν ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να λειτουργεί και αρνητικά σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή το να κάνεις πολλά πράγματα μπορεί να μπερδεύει”.

“Μπορεί να μπερδεύει τη δουλειά γενικά. “Τώρα τι κάνει αυτή;”, “το κάνει αυτό; Όχι, μα είναι παρουσιάστρια” ή “όχι, μα είναι ηθοποιός”, “ναι αλλά μήπως είναι χορεύτρια;”. Για ένα διάστημα λεγόταν και αυτό, επί Dancing with the Stars, Πολλά αλλά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε”.

“Έχω αυτό το στοιχείο της αθλήτριας που, δεν ξέρω αν μπορώ να το αποβάλλω. Δεν ξέρω και ποιο ήρθε πρώτο, αν δηλαδή ήρθε ήρθε αυτό πρώτο και έτσι έγινα αθλήτρια ή αν ήταν από πριν και έγινε έτσι επειδή ήμουν αθλήτρια. Υπάρχει μια βάση που, αν αναλάβω να κάνω κάτι, μου βγαίνει αυτόματα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.

Με αφορμή την έλευση του νέου έτους, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε την Πρωτοχρονιά ευχές για τη νέα χρονιά και δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.