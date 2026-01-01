Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου στην πρώτη κοινή φωτογραφία τους που δημοσίευσε ο ηθοποιός

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παραμένουν σε σχέση και το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Δεν επιθυμούν να προβάλουν προσωπικές στιγμές τους, ωστόσο ορισμένες φορές έχουν καταγραφεί μαζί από κάμερες και φωτογράφους.

Με αφορμή την έλευση του νέου έτους, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε ευχές για τη νέα χρονιά και δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Οι δυο τους προ ημερών είχαν επισκεφθεί το Παρίσι και δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν και την Disneyland.

Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, μετά την αλλαγή του χρόνου, ο ηθοποιός έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς φίλους του και επέλεξε να «ντύσει» την ανάρτηση με ένα κοινό στιγμιότυπο με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα, μηνύματα, προκλήσεις Νέα Χρονιά με όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Χρώματα, ήχοι, μουσικές και αρώματα να ομορφαίνουν την κάθε μας μέρα. 2026 αστέρια να σου χαρίσουν τη λάμψη τους και 2026 φλόγες να κάψουν ότι σε εμπόδιζε να ορθοποδήσεις» έγραψε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Προ μηνών Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης διασκέδασαν στην Άννα Βίσση, με την παρουσία τους να κεντρίζει τα βλέμματα. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που ξεκίνησε. Το τελευταίο διάστημα πάντως, δεν διστάζουν να εμφανίζονται ακόμα και σε εκδηλώσεις που γνωρίζουν ότι καλύπτονται δημοσιογραφικά.