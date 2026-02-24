Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για τη σειρά «Σέρρες»: Δεν με ανησύχησε καθόλου η σκηνή του φιλιού

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας και μίλησε για την ενασχόλησή του με την υποκριτική, τη στήριξη της οικογένειάς του και τον ρόλο του στη σειρά «Σέρρες» που έδωσε επιπλέον ώθηση στην καριέρα του.

«Σπούδασα Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη. Έμεινα στη σχολή μέχρι το 2017 και μετά πήγα στο Κρατικό Θέατρο. Υπήρχε μια δυσκολία στα οικονομικά της οικογένειας και δούλεψα σε κρεπερί για να αντεπεξέλθω. Πήρα το πτυχίο μου στη Αρχιτεκτονική και εργάστηκα στη Χαλκιδική. Τελείωσα μέσα στον covid και ασχολήθηκα για βιοποριστικούς λόγους» δήλωσε αρχικά ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ στην εκπομπή «The 2night Show».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε ότι «Πάντα είχα την όρεξη να ασχοληθώ με την υποκριτική. Στη Θεσσαλονίκη ήμουν σε εργαστήρια και σε φοιτητικές ομάδες, έδωσα στο Κρατικό Θέατρο, πέρασα και μου άρεσε. Επειδή μου αρέσει να φτάνω τα πράγματα στο τέλος, σκέφτηκα να δώσω στο κρατικό και αφού πέρασα είπα πως καλά είναι εδώ. Κάπως η ζωή τα έφερε έτσι. Κάπως πιστεύω ότι στη ζωή είναι ωραίο να πηγαίνεις με τη ροή, εκεί που σε πάνε τα πράγματα και να μην πας πολύ κόντρα. Σίγουρα να υπάρχει μια προσπάθεια αλλά κάπως να είσαι σε μια ομαλή μετάβαση με αυτά που σου φέρνει η ζωή».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Δεν ήμουν ποτέ ανταγωνιστικός. Υπήρχε πάντα ότι θέλω να διαβάσω για να φύγω από τη Λάρισα, ότι θα ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να φύγω από αυτήν την πόλη και να υπάρχει μια εξέλιξη…

Τα πρώτα casting τα έκανα μέσω διαδικτύου λόγω covid. Μου δημιουργεί ψυχολογική ασφάλεια το πτυχίο της αρχιτεκτονικής. Όχι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα εκεί. Αλλά έχεις σίγουρα μια ψυχολογική ασφάλεια ότι υπάρχει μια δίοδος. Έπαιξα και σε παραστάσεις αλλά περισσότερο σε ομάδες. Με συγκινεί πολύ η έννοια της ομάδας».

Μιλώντας για την οικογένειά του, ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ είπε ότι «Ο μπαμπάς μου είναι Πολωνός και η μαμά μου μισή Ελληνίδα από την Πολωνία και την Ουκρανία. Οι γονείς μου είχαν φούρνο στη Λάρισα, δε θα με άφηναν με τίποτα να συνεχίσω τη δουλειά τους, γιατί είναι δύσκολη. Πάντα ζωγράφιζα και σκεφτόμουν να γίνω αρχιτέκτονας. Έχω και μια αδερφή. Οι γονείς μου ήρθαν στη Λάρισα ως οικονομικοί μετανάστες. Δεν ήταν όλα στρωμένα, δεν ήταν εύκολα Ο παππούς ήταν πολιτικός πρόσφυγας, ως αντάρτης που έφυγε στην Πολωνία. Μετά ήρθαν πίσω αναζητώντας κάτι καλύτερο. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τους ίδιους, γιατί ο καθένας έκανε άλλες σπουδές. Ήρθαν εδώ και συμβιβάστηκαν με έναν φούρνο».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «Οι “Σέρρες” ήταν δώρο στη ζωή μου. Έπρεπε να έρθει εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου για να πω ότι κάνουμε κάτι ωραίο. Πέρασα από audition, ήμουν στη “Μάγισσα” και με πήραν τηλέφωνο για έναν ρόλο στις “Σέρρες”. Εγώ ήξερα ότι δεν ήμουν για αυτόν τον ρόλο, του ποδοσφαιριστή που έκανε ο Στρατής και είπα να δω τι μπορώ να κάνω. Έκανα το κάστινγκ και μετά ο σκηνοθέτης μου ζήτησε να με δουν για τον ρόλο του Άγγελου. Ένιωσα πολύ ωραία με τον Άγγελο και σκέφτηκα ότι δε θα με πάρουν τηλέφωνο. Μετά από 1,5 μήνα μου τηλεφώνησαν».

«Είναι πολύ δύσκολο να δεις κατάματα την παθογένειά σου, να δεις κατάματα τις καταστάσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων αλλά για την αγάπη και την αποδοχή. Δεν έχουμε μάθει να αποδεχόμαστε τον δίπλα μας για το οτιδήποτε, όχι μόνο για τη σεξουαλική κατεύθυνση ή το χρώμα…

Δεν με ανησύχησε καθόλου η σκηνή του φιλιού στη σειρά και μετά δεν αντιμετώπισα καμία αρνητική κριτική ή επίθεση. Υπήρχαν πολλά θετικά σχόλια. Άνθρωποι με σταματούσαν στον δρόμο να με ευχαριστήσουν με βουρκωμένα μάτια Το ανθρώπινο “ευχαριστώ” είναι πολύ σημαντικό, όπως το να βλέπεις δικές σου ιστορίες στην οθόνη. Καταλαβαίνεις ότι έχεις το δικαίωμα να ονειρευτείς, δικαίωμα σε αυτό που νιώθεις» σημείωσε καταληκτικά ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.