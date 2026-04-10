Σε δημοπρασία η εμβληματική γκαρνταρόμπα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από τη σειρά «And Just Like That…»

Τον περασμένο Αύγουστο, με την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου του «And Just Like That…», η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) αποχαιρέτησε την Carrie Bradshaw, έναν χαρακτήρα που ενσάρκωνε για πάνω από 25 χρόνια, ξεκινώντας από το εμβληματικό «Sex and the City» του HBO. «Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε», έγραψε η ίδια σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram. Πλέον σειρά παίρνει η δημοπρασία αντικειμένων.

Με τις περιπέτειες της Carrie, της Charlotte (Κρίστιν Ντέιβις) και της Miranda (Σίνθια Νίξον) να έχουν λάβει τέλος, μια πλούσια συλλογή από αντικείμενα, έπιπλα και φυσικά, αμέτρητα παπούτσια και ρούχα από το «And Just Like That…» βγαίνoυν σε δημοπρασία.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο οίκος Julien’s Auctions, ενώ οι προσφορές για τα περισσότερα από 500 αντικείμενα, ξεκίνησαν διαδικτυακά στις 2 Απριλίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με μια διήμερη ζωντανή εκδήλωση στην έδρα του οίκου, στην Gardena της Καλιφόρνια, το διήμερο 30 Απριλίου – 1 Μαΐου.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα οι θαυμαστές της διάσημης σειράς έχουν ήδη οδηγήσει τις τιμές πολλών αντικειμένων πολύ πιο πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας είναι το ρολόι που η Carrie χάρισε στον σύζυγό της, John Preston (ή αλλιώς… Mr. Big), για τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, το οποίο φέρει τη χαραγμένη αφιέρωση: «Εσύ κι εγώ. Μόνον οι δυο μας».

Παρ’ ότι στην περιγραφή διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αντικείμενο των γυρισμάτων και όχι για αυθεντικό ρολόι, η τιμή του έχει ήδη αγγίξει τα 2.500 δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Οι λάτρεις της Miranda μπορούν να διεκδικήσουν μια ολόσωμη φόρμα σε μπορντό χρώμα στα 150 δολάρια ή το σετ πιτζάμας Victoria’s Secret που έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 δολάρια. Παράλληλα, το σετ αποσκευών της Carrie σε κρεμ και παστέλ γαλάζιο έχει υπερδιπλασιάσει την αρχική του εκτίμηση, φτάνοντας τα 1.500 δολάρια.

Επίσης η δημοπρασία περιλαμβάνει έπιπλα που αντανακλούν την προσωπικότητα των χαρακτήρων της θρυλικής σειράς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο ασημί καθρέφτης σε στυλ Λουδοβίκου ΙΕ’, που κοσμούσε το διαμέρισμα της Carrie στο Gramercy και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2.500 δολάρια.

Σύμφωνα με το Artnet, η Warner Bros. Discovery θα δωρίσει μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία στη φιλανθρωπική οργάνωση You Gotta Believe με έδρα τη Νέα Υόρκη, που στηρίζει παιδιά σε αναδοχή.