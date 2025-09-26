Ο ΑΝΤ1 φέρνει το «παιχνίδι» των μεσιτών: Ετοιμάζουν ριάλιτι που θα «κυνηγούν» το ιδανικό διαμέρισμα 

Πιο δημοφιλή
2
3
4
Μη χάσετε
1
2
3
4
Media: Περισσότερα άρθρα
Τον θαυμασμό του προς την Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να εξομολογηθεί δημόσια ο Άκης Παυλόπουλος
«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται σε προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας του σταθμού» ανέφερε ο Γιώργος Σκρομπόλας
Ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε τη μπλούζα για να δείξει το στήθος του – Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη
«Έχω κάτι που δεν έχει ο Καλλιακμάνης, είμαι δασύτριχος» είπε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Μπαλάσκας
«Δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ και παράξενο» ανέφερε ο γνωστός ψυχολόγος
Η συμμετοχή του Ισραήλ αποτελεί αντικείμενο συζήτησης από τις αρχές του έτους, με αρκετούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και πολιτικούς σε όλη την Ευρώπη να ζητούν την αναστολή της
«Πρέπει να αποχωρήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίκτης της μπλε ομάδας
Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: «Δεν το έχω πιστέψει ότι κάνει παρουσίαση, ανακάλυψα ένα καινούργιο κομμάτι του»
«Είμαι γενικά ένας άνθρωπος που δεν ζηλεύει» ανέφερε χαρακτηριστικά
Σοβαροί οικογενειακοί λόγοι οδηγούν ένα παίκτη εκτός του ριάλιτι