Ο ΑΝΤ1 φέρνει το «παιχνίδι» των μεσιτών: Ετοιμάζουν ριάλιτι που θα «κυνηγούν» το ιδανικό διαμέρισμα 

Ένα νέο για τη χώρα μας ριάλιτι ετοιμάζει ο ΑΝΤ1, το οποίο στο επίκεντρό του βρίσκονται μεσίτες που «κυνηγούν» για να βρουν το ιδανικό διαμέρισμα.

Το ριάλιτι αυτό βασίζεται σε ξένο format, το γαλλικό «Chasseurs d’appart» («Κυνηγοί Διαμερισμάτων») που από το 2015 σημειώνει επιτυχημένη πορεία και μάλιστα με καθημερινή παρουσία, ενώ έχει «μεταφερθεί» και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τα δικαιώματα του για τη χώρα μας με σκοπό να βάλει το ελληνικό κοινό στον κόσμο των μεσιτών και να παρακολουθήσει από κοντά την αγωνία, τον ανταγωνισμό και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στη διαδικασία εύρεσης του ιδανικού σπιτιού.

Η βασική ιδέα θέλει 3 μεσίτες να αναλαμβάνουν την αποστολή να βρουν το καλύτερο ακίνητο για πελάτες με συγκεκριμένες ανάγκες και προϋπολογισμό. Σε κάθε επεισόδιο, παρουσιάζονται διαφορετικά σπίτια και οι υποψήφιοι αγοραστές καλούνται στο τέλος να επιλέξουν την πρόταση που τους κερδίζει περισσότερο.

Μέσα από τους «Κυνηγούς Διαμερισμάτων» ο ΑΝΤ1 φιλοδοξεί να δώσει στο κοινό όχι μόνο εικόνες από την ελληνική αγορά ακινήτων και τις προκλήσεις της, αλλά και τη ριάλιτι «ματιά» του ανταγωνισμού. Οι συμμετέχοντες μεσίτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με την πίεση να ικανοποιήσουν τους απαιτητικούς πελάτες, ενώ η τηλεοπτική κάμερα θα καταγράφει τις τακτικές τους, τα δυνατά τους σημεία αλλά και τις αδυναμίες τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, το πρότζεκτ βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας με σκοπό να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και με στόχο να βγει στον αέρα του ΑΝΤ1 αρχές του 2026, ελπίζοντας ότι οι «Κυνηγοί Διαμερισμάτων» θα έχουν θετικά αποτελέσματα και στο… κυνήγι της τηλεθέασης!