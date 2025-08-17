Ο δικαστής: Αυτή είναι η νέα σειρά του ΑΝΤ1+, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

«Ο Δικαστής», μία νέα σειρά που είναι βραβευμένη σίριαλ «Your Honor», έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τον Οκτώβριο, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Πρόκειται για μία σειρά με πλοκή χτισμένη πάνω σε ηθικά διλήμματα, εκρηκτική δράση, ραγδαίες ανατροπές, συγκλονιστικές δραματικές στιγμές και ένταση συναισθημάτων που θα κορυφώνεται από σκηνή σε σκηνή. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει να υποδυθεί το βασικό ήρωα, ενώ ανακοινώθηκε και το υπόλοιπο καστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα, λίγο πριν ακουστεί ο ήχος της κλακέτας και η κάμερα αρχίσει να καταγράφει, το καστ πήρε στα χέρια του το σενάριο, για την πρώτη ανάγνωση. Όλα ξεκινούν, άλλωστε, από τον Λόγο, που είναι εκείνος που πλάθει τις ιστορίες προτού γίνουν εικόνες.

Μέσα από τις σελίδες, οι ηθοποιοί συναντήθηκαν με τον ρόλο τους, και φώτισαν όλες τις πτυχές του. Οι χαρακτήρες, μέχρι τότε λέξεις στο χαρτί, ζωντάνευσαν. Απέκτησαν παλμό, φωνή και πρόσωπο.

Μέσα από τις κινήσεις, το βλέμμα, την έκφραση και την ερμηνεία τους, οι πρωταγωνιστές έδωσαν σάρκα και οστά στους ήρωες της σειράς και χάραξαν την πρώτη διαδρομή ενός συναρπαστικού ταξιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επόμενος σταθμός θα είναι στους χώρους των γυρισμάτων. Εκεί, που θα ακουστεί το πρώτο “Πάμε!” και ο φακός θα τα αιχμαλωτίσει όλα.

Η ιστορία

Ένας άμεμπτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το θύμα είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, η οποία αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής για να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού του; Ποια όρια θα ξεπεράσει; Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει;

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Σενάριο: Νίκος Απειρανθίτης

Σύμβουλος σεναρίου: Βασίλης Σπηλιόπουλος

Σκηνοθεσία: Κώστας Αναγνωστόπουλος

Σύμβουλος project: Λευτέρης Χαρίτος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS