Ο δικαστής – επόμενα επεισόδια: Ο δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο δικαστής». Όσα θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 22:30.

Ο δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά πιέζει τον Μανώλη για εκδίκηση και ο Τάσος δέχεται μια καλή προσφορά προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για τι έχει πραγματικά συμβεί. Παράλληλα, η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικαστής – Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 8ο: Ο δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά πιέζει τον Μανώλη για εκδίκηση και ο Τάσος δέχεται μια καλή προσφορά προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για τι έχει πραγματικά συμβεί. Παράλληλα, η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, ενώ η Σόνια ανακαλύπτει έκπληκτη, τη σύνδεση του αυτοκινήτου της κόρης της, με το ατύχημα. Και ενώ ο Άλκης αρχίζει να επικοινωνεί με την Άννα, αγνοώντας τη Φραντζέσκα, ο Δράκος, δέχεται το πρώτο ξέσπασμα της οργής του Σταβέρη, που διψάει για εκδίκηση…

Ο δικαστής – Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 9ο: Η ανατίναξη του βενζινάδικου μπροστά στα μάτια του δικαστή, σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου μεταξύ των μαφιόζων, με την Όλγα να προσπαθεί μάταια να ελέγξει την κατάσταση. Από την άλλη η Κλέλια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται σύντομα πως ο Τάσος διακινδυνεύει τη ζωή του, προκειμένου να προστατευτεί ο πραγματικός ένοχος και προσπαθεί να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Κλέλια να έρθει πραγματικά πολύ κοντά με τον Δικαστή, που στην προσπάθειά του να την ελέγξει, δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο. Τη λάθος στιγμή όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα θα ταράξει κι άλλο την κατάσταση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

Σενάριο: Νίκος Απειρανθίτης

Σύμβουλος σεναρίου: Βασίλης Σπηλιόπουλος

Σκηνοθεσία: Κώστας Αναγνωστόπουλος

Σύμβουλος project: Λευτέρης Χαρίτος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS