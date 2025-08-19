Media

Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Λαβίθης με το ραδιοφωνικό «Ανεμολόγιο» εντάσσεται στα Παραπολιτικά 90,1 FM

Η εκπομπή «Ανεμολόγιο» έχει γράψει τη δική της ραδιοφωνική ιστορία, η οποία θα συνεχιστεί στα Παραπολιτικά 90,1
Τα Παραπολιτικά 90,1 FM, μέλος της Next Step Media Group, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παραγωγούς ραδιοφώνου της βραδινής ζώνης.

Μετρώντας συνολικά 20 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό ραδιόφωνο, αρχικά από τον ΣΚΑΪ 100,3 και στη συνέχεια επί 12 συναπτά έτη στον Real 97.8, ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Λαβίθης έχει συνδέσει το όνομά του με το «Ανεμολόγιο», μία εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στα ερτζιανά.

Με σταθερά υψηλές ακροαματικότητες και πιστό κοινό, το «Ανεμολόγιο» κατέκτησε τη δική του ξεχωριστή θέση στον ραδιοφωνικό χάρτη.

Από τη νέα σεζόν, το «Ανεμολόγιο» συνεχίζει το ταξίδι του στα Παραπολιτικά 90,1 FM, φέρνοντας μαζί του τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα, την άμεση επαφή με τους ακροατές και τη ραδιοφωνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Λαβίθη.

Με την ένταξή του στο πρόγραμμα, τα Παραπολιτικά 90,1 ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη βραδινή τους ζώνη…

