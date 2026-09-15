Ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος εντάσσεται στο δυναμικό του Mega News

Ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος ανήκει πλέον στην επαγγελματική οικογένεια του MEGA News, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της εκπομπής «MEGA News Επικαιρότητα».

Η εκπομπή θα προβάλλεται στο MEGA News κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 22:00, με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο στα ηνία της.

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«Το MEGA News ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «MEGA News Επικαιρότητα» το Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 22:00, θα μεταφέρει την ειδησεογραφία της ημέρας με εμπεριστατωμένες αναλύσεις και παρασκήνιο.

Το δελτίο ειδήσεων θα εστιάζει στα κύρια μέτωπα της επικαιρότητας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση μέσα από ζωντανές ανταποκρίσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλυτικά σχόλια για τα γεγονότα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

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Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιοτική δημοσιογραφία, το MEGA News επενδύει σε δημοσιογράφους της πρώτης γραμμής με πολυετή εμπειρία και ενεργό ρόλο στην κάλυψη των γεγονότων.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Magenta TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.