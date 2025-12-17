Media

Ο γάτος του ΣΚΑΪ τρόμαξε και το έβαλε στα πόδια όταν είδε στο πλατό το ρομπότ «Σοφία» – Δείτε βίντεο

Το ρομπότ προσπάθησε μάταια να τον διαβεβαιώσει πως δεν θέλει να του κάνει κακό αλλά ήταν ήδη πολύ αργά
Ρομπότ

«Χαμός» επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025) στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές το ρομπότ «Σοφία» και τον γάτο Μπάρακ.

Όλα έγιναν όταν η «Σοφία» μπήκε στο πλατό της εκπομπής. Εκείνη τη στιγμή όμως από το σημείο πέρναγε και ο Μπάρακ. Αν και ατάραχος στην αρχή, όταν αντιλήφθηκε το ρομπότ στον χώρο ξεκίνησε να τρέχει.

Στην αρχή προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τους δημοσιογράφους αλλά στη συνέχεια απηύδησε και το έβαλε στα πόδια.

Το ρομπότ προσπάθησε μάταια να διαβεβαιώσει τον ολόμαυρο γάτο πως δεν θέλει να του κάνει κακό αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
162
82
72
Media: Περισσότερα άρθρα
Grand Hotel: Ο Άρης χαροπαλεύει
Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει
Δημήτρης Κίτσος
Eurovision 2026: «Δεν θα “πνίξουμε” αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, ούτε θα απαγορεύσουμε την παλαιστινιακή σημαία» λέει η αυστριακή ORF
Ο 70ός διαγωνισμός θα έχει μόνο 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003, καθώς 5 εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί θα τον μποϊκοτάρουν, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Μια παλαιστινιακή σημαία υψώνεται στο κοινό, καθώς η Yuval Raphael από το Ισραήλ ερμηνεύει το τραγούδι «New Day Will Rise» κατά τη διάρκεια του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στη Βασιλεία της Ελβετίας
Newsit logo
Newsit logo