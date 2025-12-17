Ο γάτος του ΣΚΑΪ τρόμαξε και το έβαλε στα πόδια όταν είδε στο πλατό το ρομπότ «Σοφία» – Δείτε βίντεο

«Χαμός» επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025) στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές το ρομπότ «Σοφία» και τον γάτο Μπάρακ.

Όλα έγιναν όταν η «Σοφία» μπήκε στο πλατό της εκπομπής. Εκείνη τη στιγμή όμως από το σημείο πέρναγε και ο Μπάρακ. Αν και ατάραχος στην αρχή, όταν αντιλήφθηκε το ρομπότ στον χώρο ξεκίνησε να τρέχει.

Στην αρχή προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από τους δημοσιογράφους αλλά στη συνέχεια απηύδησε και το έβαλε στα πόδια.

Το ρομπότ προσπάθησε μάταια να διαβεβαιώσει τον ολόμαυρο γάτο πως δεν θέλει να του κάνει κακό αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.