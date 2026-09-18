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Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται στον ΣΚΑΪ αφιέρωμα για τον τραγουδιστή – Φίλοι και συνεργάτες αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές του

«Με λένε Γιώργο», ονομάζεται η ειδική εκπομπή στη μνήμη του που θα μεταδοθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 22.00
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης
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Ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τίτλο «Με λένε Γιώργο» ετοίμασε ο ΣΚΑΪ στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στις 22.00.

Το αφιέρωμα του ΣΚΑΪ στον Γιώργο Μαζωνάκη υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, συγκίνηση και τη ζεστή φωνή του αξέχαστου τραγουδιστή να ερμηνεύει τις αξέχαστες επιτυχίες του.

Παράλληλα, φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες –ο Stavento, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης, ο Πάνος Γιαννακόπουλος και πολλοί ακόμη– εκμυστηρεύονται στη Μαρία Βούσουλα τις δικές τους στιγμές με τον Γιώργο, αναμνήσεις και γεγονότα άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Μοιράζονται μαζί μας σπάνιο αρχειακό υλικό και προσπαθούν να εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο το μοναδικό αποτύπωμα που άφησε ο σπουδαίος τραγουδιστής στον χώρο της μουσικής και την τεράστια αγάπη του κόσμου.

«Με λένε Γιώργο»: ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο του με μια βραδιά τιμής και μνήμης, αυτό το Σάββατο στις 22.00.

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