Η Μαρία Αντωνά εντάσσεται στην εκπομπή «MEGA Non Stop», με τους Ζήση Μούσιο και Βασίλη Τσεκούρα

Στις αρχές Σεπτεμβρίου το MEGA είχε βγάλει ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή που εντάσσεται στο πρόγραμμά του και παίρνει τη «θέση» του «Καλημέρα και πάλι» τα Σαββατοκύριακα, καθώς – όπως γνωρίζουμε – η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε μεταγραφή για την καθημερινή ζώνη του σταθμού. Τα ηνία της εκπομπής «MEGA Non Stop» έχουν αναλάβει ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας, ενώ πλέον στην παρέα τους προτέθηκε και η Μαρία Αντωνά.

Το «Μεγάλο Κανάλι» εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την πρεμιέρα της εκπομπής, αναφέροντας ότι η Μαρία Αντωνά εντάσσεται στην ομάδα. Το «MEGA Non Stop» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 09:20.

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«Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η ουσιαστική ενημέρωση απαιτεί εμβάθυνση, εγρήγορση και οξυδέρκεια.

Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με το “MEGA Non Stop”, ένα νέο, ευέλικτο magazino με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία. Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το “MEGA Non Stop” εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.

Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα εκπομπή που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες.