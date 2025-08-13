Ο Γιάννης Πουλόπουλος αποκάλυψε γιατί έφυγε από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου: «Πιέστηκα πάρα πολύ»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Πουλόπουλος και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με οικοδέσποινα την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος το πρωί της Τετάρτης (13.05.2025) βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου. Μάλιστα, ο Γιάννης Πουλόπουλος εξομολογήθηκε ότι είχε αναφέρει στην Κατερίνα Καινούργιου την πρόθεσή του να φύγει από το περασμένο Πάσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουν προκύψει κάποια καινούρια πράγματα, χθεσινοβραδινά, που τα συζητάω. Οποιαδήποτε απόφαση πάρω για την τηλεόραση προτεραιότητα πάντα έχει η προσωπική μου ζωή και ο σύζυγός μου και το ξενοδοχείο μου. Οτιδήποτε κάνω θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτά τα δύο. Θα μπορούσα να είμαι σε μία καθημερινή εκπομπή αλλά όχι και τις πέντε ημέρες της βδομάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γιάννης Πουλόπουλος εξομολογήθηκε ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές.

«Θα το πω πρώτη φορά. Κατά το Πάσχα είχα πάει στο καμαρίνι της Κατερίνας και της είπα “μη με υπολογίζεις για του χρόνου, πιέστηκα πάρα πολύ τη φετινή χρονιά”. Μετά τη Eurovision είχα και πρόβλημα με τη φωνή μου, πήγα σε γιατρούς και ανακάλυψα ότι είχα κάλους στις φωνητικές χορδές. Πρέπει να κάνω μία καινούρια θεραπεία με φωνίατρους και φαρμακευτική αγωγή. Έπρεπε στην εκπομπή να φωνάζω λίγο παραπάνω. Αν δίπλα σου υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πιο δυνατή φωνή και πρέπει να φωνάξεις για να τους καλύψεις και να ακουστείς», είπε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο Γιάννης Πουλόπουλος σχολίασε και τη νέα σύνθεση της εκπομπής «Super Κατερίνα», τονίζοντας ότι του αρέσουν πολύ τα πρόσωπα και ειδικά η Δάφνη Μπόκοτα.

«Μου αρέσει η νέα σύνθεση της ομάδας στην εκπομπή για την επόμενη σεζόν, ειδικά η επιστροφή της Δάφνης Μπόκοτα. Μας προσέβαλαν όλο τον χειμώνα τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι θα μας αντικαθιστούσαν διάφορα πρόσωπα, όπως η Τζωρτζέλα Κόσιαβα ή η Μαίρη Αυγερινοπούλου», τόνισε.