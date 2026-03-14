Ο γιατρός – επόμενο επεισόδιο: Ο Ανδρέας και η Σοφία γίνονται ξανά ζευγάρι

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά «Ο γιατρός», που επιστρέφει στον ALPHA. Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 21:00.
Ο Ανδρέας και η Σοφία είναι επιτέλους και πάλι μαζί. Η χαρά τους όμως δε θα κρατήσει για πολύ, αφού ο Ανδρέας έχει άλλη μία ψευδή ανάμνηση και η Σοφία δέχεται την επίσκεψη του αδερφού της που φαίνεται να υποτροπιάζει. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης έρχεται ακόμη πιο κοντά με την Ειρήνη, ενώ ο Μάριος αρχίζει να απολαμβάνει σιγά-σιγά την ειδικότητα.
Ο Γιατρός – Κυριακή 08 Μαρτίου
Επεισόδιο 23ο – «Φαντάσματα»: Ο Ανδρέας και η Σοφία είναι επιτέλους και πάλι μαζί. Η χαρά τους όμως δε θα κρατήσει για πολύ, αφού ο Ανδρέας έχει άλλη μία ψευδή ανάμνηση και η Σοφία δέχεται την επίσκεψη του αδερφού της που φαίνεται να υποτροπιάζει. Ταυτόχρονα συνεχίζουν μαζί την έρευνα για την Κωνσταντίνα Γαβαλά, η οποία δε φαίνεται να υπάρχει σε κανένα αρχείο, με τον Απόστολο να εκμυστηρεύεται στη Σοφία πως δεν είναι σίγουρος ότι η θεραπεία βοηθάει εντέλει τον Ανδρέα. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης έρχεται ακόμη πιο κοντά με την Ειρήνη, ενώ ο Μάριος αρχίζει να απολαμβάνει σιγά-σιγά την ειδικότητα. Παράλληλα, η Άννα εκβιάζεται για ακόμη μια φορά από την Ηλιάδη ώστε να του παραχωρήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων κι αυτό φαίνεται να τη διαλύει.
Στο ρόλο του Κυριάκου, ο Ιάσωνας Παπαματθαίου
Στο ρόλο της Μάγδας, η Αντριάνα Ανδρέοβιτς
Στο ρόλο της Ναταλίας, η Αμαλία Νίνου
Στο ρόλο του Αργύρη, ο Ευθύμης Γεωργόπουλος
Στο ρόλο του Νευρολόγου, ο Σάκης Σιούτης
Συντελεστές
Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός
Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.
Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione
Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, Format licensed by Sony Pictures Television
«Ο Γιατρός» στην πιο δύσκολή του υπόθεση: την ίδια του τη ζωή