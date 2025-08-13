Ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει το «Exathlon» στον ΣΚΑΪ

Ο Γιώργος Καράβας είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την παρουσίαση του νέου παιχνιδιού του ΣΚΑΪ, με τίτλο «Exathlon».

Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ο σταθμός εξέταζε προσεκτικά ποιος θα κρατούσε να ηνία του εν λόγω ριάλιτι και πολλά ήταν τα ονόματα που είχαν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Τελικά, κρίθηκε ότι ο Γιώργος Καράβας είναι ο κατάλληλος παρουσιαστής για το «Exathlon» και ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε επίσημα ότι ανήκει πλέον στο δυναμικό του καναλιού.

«Το “Exathlon”, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Με εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και με μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό (αθλητής και ο ίδιος), ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει φέτος στον ΣΚΑΪ την παρουσίαση του πιο θεαματικού, αθλητικού, τηλεοπτικού event, του εκρηκτικού “Exathlon”. Όπλα του, εκτός από την άνεση μπροστά στην κάμερα και τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, είναι το έξυπνο χιούμορ, το επικοινωνιακό χάρισμα και το αγωνιστικό του πνεύμα.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας παρουσιάζει την έκρηξη της αντοχής, τη μαγεία του αγώνα, τη δίψα για τη νίκη, στο πρωτοεμφανιζόμενο και συναρπαστικό “Exathlon”, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.