Ο Γιώργος Στάμος στο newsit.gr για τη νέα σειρά του Mega, «Οι Αθώοι»: Η ιστορία θα ακουμπήσει την καρδιά των θεατών

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, Γιώργος Στάμος, που έχει διανύσει μία μακρά πορεία στο θεατρικό σανίδι και ταυτόχρονα ασχολείται με τη μουσική, καθώς είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος EarNEST μίλησε στο newsit.gr για τον ρόλο που έχει αναλάβει στη νέα υπερπαραγωγή του MEGA. Η δραματική σειρά εποχής «Οι Αθώοι» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου, στις 22:20, για να «ξεδιπλώσει» μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος».

Ο Γιώργος Στάμου υποδύεται τον Σπύρο Αχάτη, τον πατέρα κεντρικής ηρωίδας, της Μαργαρίτας, ο οποίος θα παίξει κομβικό ρόλο στις αποφάσεις της. Μας αποκάλυψε, λοιπόν, τα πάντα για όσα πρόκειται να δούμε στη σειρά «Οι Αθώοι», του MEGA και αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού για τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, που ενσαρκώνει την κόρη του. Επίσης, ο καταξιωμένος ηθοποιός, που είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών και έχει ασχοληθεί και με τη διδασκαλία υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού μας εξήγησε τον λόγο που δεν τον έχουμε δε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες του επαγγέλματός του και πώς αντιδρά ότι βρίσκεται σε κακοποιητικές συνεργασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αποκαλύψεις για τους «Αθώους»

Πώς νιώθετε που είστε μέρος της μεγάλης παραγωγής του Μega «Οι Αθώοι»;

Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης είναι αγαπημένος μου συγγραφέας. Το βιβλίο του «Κατάδικος», στο οποίο βασίζεται το σενάριο της Ελένης Ζιώγα, το λατρεύω. Συνάντησα το συγκεκριμένο αφήγημα στο παρελθόν, δίπλα σε πολύ αγαπημένους μου συνεργάτες.

Έτσι το να είμαι τώρα κομμάτι του σύμπαντος του Θεοτόκη είναι δώρο. Η συμμετοχή μου επίσης σε μια παραγωγή του Μega, το οποίο έχει παράδοση να βάζει τον πήχη ψηλά στις σειρές μυθοπλασίας – πόσο μάλλον με συναδέλφους και συνεργάτες που θαυμάζω εκτιμώ και εμπιστεύομαι – μόνο περήφανο με κάνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τη σειρά;

Είναι μια ιστορία που κρύβει μέσα της πολλή δουλειά, χρόνο και φροντίδα. Θαρρώ πως θα ακουμπήσει την καρδιά των θεατών μιας και διαπραγματεύεται μια ανθρώπινη και πάντα επίκαιρη πυρηνική επιθυμία: να δικαιωθούν οι αθώοι ή και ανάποδα, να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Προσδοκώ να πάρει τη θέση που της αξίζει στο πάνθεον των ελληνικών σειρών, που θα συζητάμε και θα θυμόμαστε για χρόνια.

Υπήρξαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων;

Οι συνάδελφοι μου θα γελάσουν αλλά, όχι. Δεν υπήρξαν δυσκολίες. Εννοώ πως, οτιδήποτε κι αν υποδείκνυε το σενάριο, είτε μιλάμε για φωτιές, τσάπισμα, άλογα, κάρα αλλά και οτιδήποτε υποδείκνυαν οι συνθήκες των γυρισμάτων όπως ζέστη, κρύο, χώματα, βροχή, λάσπες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μας βάλουν βαθύτερα στην ιστορία, την εποχή και τις αντιξοότητες της. Στα μάτια μου οι δυσκολίες ήταν τροφή για τον ηθοποιό. Τα γυρίσματα ήταν σαν μια παιδική χαρά για ενήλικους που λειτουργούσε σαν χρονομηχανή που με ταξίδευε στο τέλος του 19ου αιώνα. Τα γυρίσματα ήταν δύσκολα αλλά και οι ζωές που αφηγούμαστε ήταν δύσκολες.

Πώς ήταν συνεργασία σας με τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη που υποδύεται την κόρη σας;

Την Χριστίνα την ξεχώριζα πριν την γνωρίσω. Την είχα παρακολουθήσει και σε άλλα projects που έχει κάνει. Έχει ένα τρόπο να χειρίζεται τους ρόλους, που εμένα μου «πάει» πολύ. Και φυσικά έχει εμπειρία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σε αντίθεση με μένα. Οπότε όποια αμηχανία κι αν είχα, με βοηθούσε με τη θετική της ενέργεια και τον επαγγελματισμό της. Η αλήθεια είναι πως είχα μια μικρή αγωνία για το αν θα καταφέρω να σταθώ δίπλα της, δίπλα σε όλους τους ηθοποιούς, για να είμαι αντάξιός τους. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Το ελπίζω.

Τι άνθρωπος είναι ο Σπύρος που υποδύεστε; Έχετε κοινά στοιχεία;

Ο Σπύρος Αχάτης είναι ένας άνθρωπος που ζει σε μια δύσκολη, συντηρητική εποχή, θεοσεβούμενος, με προοδευτική σκέψη και έντονη ενσυναίσθηση. Δηλώνει έμπρακτα το χριστιανικό του αίσθημα βοηθώντας τους αδύναμους και προστατεύοντας τους αγαπημένους του. Από την άλλη εγώ, ζώντας σε μια άλλη εποχή, έχω μέσα μου μια πυξίδα που μου υποδεικνύει τι είναι σωστό και τι όχι, χωρίς όμως να μπορώ να την ονοματίσω. Όπως επίσης μπαίνω συχνά στην θέση κάποιου άλλου και προσπαθώ να είμαι καλός ακροατής. Αλλά δεν ξέρω αν τα στοιχεία μου αυτά, αγγίζουν την σπουδαιότητα και το μέγεθος της ψυχής του Αχάτη. Δεν ξέρω αν έχω στ’ αλήθεια κοινά στοιχεία με τον Σπύρο, αλλά θα το ήθελα πολύ.

Τι ρόλο θα παίξει η συνεισφορά του Σπύρου στη ζωή της Μαργαρίτας;

Ο Σπύρος επιθυμεί για την κόρη του Μαργαρίτα να γίνει ένας δυνατός άνθρωπος, μια δυνατή γυναίκα. Γεγονός που μπορεί μερικές φορές να τον φέρνει σε σύγκρουση με την κοινωνία της εποχής που ζει και ενδεχομένως με την σύζυγο του, Πηγή. Από τότε που είναι μικρή η Μαργαρίτα, εκείνος φροντίζει για την εκπαίδευση της και την παροτρύνει – στην φαντασία μου – να εμπλέκεται και στις αντρικές δουλειές του σπιτιού. Επιθυμεί η κόρη του να μπορεί να διαμορφώνει τη γνώμη της, με αυτοπεποίθηση. Και το καταφέρνει. Στις μεγάλες όμως αποφάσεις για την ζωή της θα είναι παρών και δίπλα της και απέναντί της, με έναν ηχηρό και καταλυτικό τρόπο.

Ποια είναι η σχέση του με τον Γιάννο;

Από την αρχή η πρόθεση του Σπύρου είναι ο Γιάννος και η Αρετή, η μάνα του Γιάννου – παρά τις αντιστάσεις της – να αποτελούν ισότιμα μέλη της οικογένειας των Αχάτηδων. Οπότε ο Σπύρος μαθαίνει γράμματα στο Γιάννο δίπλα στην κόρη του, τον αγαπά, τον φροντίζει, τον ενθαρρύνει, τον νουθετεί και τον προστατεύει. Όσο μπορεί τουλάχιστον. Είναι κατά μια έννοια γιος του.

Θα του κοστίσει το γεγονός ότι θα θελήσει να τον υπερασπιστεί;

Ο Σπύρος, ως φύσει ανθρωπιστής, υπερασπίζεται τον Γιάννο και την Αρετή, τους “ξένους”, απέναντι στην κοινωνία που δεν τους θέλει. Παντού και πάντα η έννοια του ”ξένου/διαφορετικού” δίνει τροφή για συζήτηση. Έχουμε περιορισμένη ανοχή στα πράγματα και τους ανθρώπους που δεν ”αναγνωρίζουμε”. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ο φόβος και η καχυποψία προς το άγνωστο. Έτσι και στην ιστορία μας. Ο Σπύρος και η οικογένειά του θα λαβωθούν από αυτήν την κατάσταση, σε προσωπικό επίπεδο και όχι σε κοινωνικό, με έναν τρόπο που θα μας αποκαλυφθεί στα επεισόδια. Άλλωστε πόσα μπορεί να αντέξει μια πληγωμένη καρδιά;

Γιώργος Στάμου: «Οι ηθοποιοί δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τα πάντα»

Αν και θεατρικά έχετε διανύσει μία σημαντική πορεία, στην τηλεόραση δεν σας έχουμε δει πολλές φορές. Ήταν επιλογή σας να απέχετε;

Οι λόγοι για τους οποίους απείχα είναι ότι αφενός δεν έτυχε και αφετέρου γιατί, όντας ένας ηθοποιός με μια μεγαλύτερη τριβή με το θέατρο και πιστεύοντας πως το θέατρο και η τηλεόραση ή ο κινηματογράφος είναι διαφορετικές δουλειές, με διαφορετικό γλωσσάρι και μαθηματικά, αντιμετώπιζα με φόβο το όποιο κάλεσμα. Τον φόβο προς το άγνωστο που λέγαμε. Όχι ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Απλά στην περίπτωση των «Αθώων», εκτός του ότι μεγάλωσα, κάποιοι πίστεψαν σε μένα παραπάνω από ότι πίστεψα εγώ στον εαυτό μου. Και αυτό είναι πολύτιμο και σπάνιο. Οι ηθοποιοί θεωρώ δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τα πάντα, οποτεδήποτε. Και γενικά, δεν μπορούμε να παίξουμε τα πάντα. Όσο και να το θέλει η καρδιά μας δεν είναι απαραίτητο και στο τέλος της ημέρας, δεν πειράζει.

Τι σας γοητεύει σε αυτήν;

Η διαδικασία των γυρισμάτων. Το ότι γίνεσαι μέρος ενός παραμυθιού που δεν έχει καμία σχέση με την ζωή σου, με την καθημερινότητα σου. Το ότι βουτάς σε άγνωστα νερά και το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να κολυμπήσεις. Χωρίς σωσίβιο. Συμβαίνουν όλα τώρα. Την στιγμή της λήψης πρέπει να είσαι παρών και ζωντανός. Μέχρι το τελευταίο σου κύτταρο. Να αφεθείς στην ιστορία. Χωρίς έλεγχο. Χωρίς επιστροφή. Είναι τρομακτική και συνάμα εξαιρετική εμπειρία. Με γοητεύει επίσης το γεγονός πως το μέσο φαίνεται να αλλάζει. Οι ελληνικές σειρές πια στέκονται δίπλα στις παγκόσμιες παραγωγές, γεγονός που μόνο ελπίδα μου δίνει για το μέλλον. Είναι συγκινητικό να ταξιδεύει μια ελληνική ιστορία και σε άλλες χώρες εκτός από την δική μας. Είναι οριακά μαγικό.

Το κίνημα Metoo και οι δυσκολίες του επαγγέλματος

Το κίνημα Metoo ξεκίνησε από τον χώρο του θεάτρου πριν μερικά χρόνια. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο;

Σίγουρα. Είναι στενάχωρο ότι ο αλληλοσεβασμός και τα όρια δεν είναι έννοιες αυτονόητες σε έναν εργασιακό χώρο. Η σύμπνοια και η θετική πρόθεση είναι προϋποθέσεις για να γεννηθεί ένα έργο τέχνης. Είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο. Η ζωή μας είναι ήδη δύσκολη. Θα πρέπει όταν μπαίνεις σε μία πρόβα ή ένα γύρισμα, να αφήνεις τα πάντα έξω και να συμμετέχεις σε έναν κόσμο φωτεινό, χωρίς σκοτεινές γωνιές. Είναι μια δουλειά που βασίζεται στην ψυχολογία και τον άνθρωπο και εμείς προσπαθούμε περισσότερο πια να περιφρουρήσουμε τα στοιχεία αυτά, με επαγρύπνηση.

Έχετε βρεθεί σε κακοποιητικές συνεργασίες; Πώς αντιδράσατε;

Σε όλες τις εργασίες προκύπτουν παιχνίδια εξουσίας, το κυνήγι της υπεροχής και της επιβολής. Και επίσης οι ηθοποιοί, σαν νομάδες, αλλάζουμε επαγγελματικές οικογένειες κάθε τρείς και λίγο. Οπότε γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους και πολλές συμπεριφορές. Μοιραία λοιπόν έχω ζήσει και εγώ δυσάρεστες στιγμές. Ποτέ όμως δεν επέτρεψα να περάσει κάποιος τα όριά μου. Η δουλειά μου ήταν πάντα η πυξίδα μου, η προτεραιότητα μου.

Έχετε βιώσει δυσκολίες κατά τη διάρκεια της καριέρας σας;

Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το θέμα του βιοπορισμού είναι μια συνεχής πρόκληση. Είναι δύσκολο να ψάχνεις για δουλειά κάθε 3 μήνες. Μια δουλειά που επιβαρύνει πολύ και το σώμα και την ψυχή σου, τα βασικά δηλαδή εργαλεία ενός ηθοποιού. Μοιραία θα βάλω στην εξίσωση και τους “δύσκολους” συνεργάτες που λέγαμε πριν. Καθώς και την έννοια της ματαίωσης, της απόρριψης. Τα μέτωπα είναι πολλά. Οπότε έχω συχνά αναρωτηθεί αν αντέχω. Αλλά συνήθως κάτι συμβαίνει και ανανεώνω το συμβόλαιο με τον εαυτό μου. Επιστρατεύοντας υπομονή και ψυχραιμία. Όσο μπορώ. Μου δίνει τόσες χαρές που δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.

Έχετε φιλίες από τον χώρο της υποκριτικής τέχνης;

Οι καλύτερες φίλες μου, η Αλεξάνδρα και η Νικολίτσα, είναι ηθοποιοί. Άλλα και ως νομάς – ηθοποιός, έχω γνωρίσει πολλούς συναδέλφους που αγαπώ, στηρίζω και θαυμάζω. Και θεωρώ ανθρώπους μου. Μπορεί να μην βρισκόμαστε συχνά αλλά ξέρω πως αν τους χρειαστώ θα είναι εκεί για μένα. Και το ανάποδο.

Πώς σας αρέσει να χαλαρώνετε τον ελεύθερο σας χρόνο;

Ασχολούμαι με το σπίτι μου. Αλλάζω θέσεις στα έπιπλα και τα φωτιστικά.