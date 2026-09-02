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Ο Νίκος Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο Open – Όσα έγιναν στη συνάντηση με τον Χρήστο Παναγιωτοπούλο

Την Πέμπτη στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου θα βρεθεί ξανά ο Αντώνης Κρητικός
Νίκος Στραβελάκης
Ο Νίκος Στραβελάκης
Γρηγόρης Μελάς
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Πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συνάντηση που είχε σήμερα, Τετάρτη (02.09.2026) ο Νίκος Στραβελάκης με τον Χρήστο Παπαγιωτόπουλου, προκειμένου να συζητηθεί τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του γνωστού δημοσιογράφου στο OPEN.

Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ που είχε ο Νίκος Στραβελάκης με τον γενικό διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του OPEN, συζητήθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα και κατέληξαν σε φιλικό κλίμα. Άλλωστε οι δύο δημοσιογράφοι μετρούν πολλά χρόνια συνεργασίας και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία πολύ καλή σχέση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Νίκος Στραβελάκης θα επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή «10 παντού», στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου.

Αύριο Πέμπτη, στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρίσκεται ξανά, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο Αντώνης Κρητικός, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης και ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος κατέληξαν ότι ο δημοσιογράφος θα επιστρέψει στο πόστο του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αφού βέβαια ρυθμιστούν και κάποιες άλλες… εκκρεμότητες.

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