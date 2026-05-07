Σία Κοσιώνη: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω» απάντησε σε ερώτηση για την επικείμενη αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη παρακολούθησε το βράδυ της Τετάρτης (06-05-2026) την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο «Telekom Center» και κατά την έξοδό της από το γήπεδο, έπεσε πάνω στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Αναπόφευκτα δέχτηκε ερώτηση για την επικείμενη αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια συνεργασίας.

Το επαγγελματικό «διαζύγιο» της δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε πρώτο το newsit.gr, μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά. Ακολούθησαν ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου όσο και για το μέλλον της παρουσιάστριας. Η Σία Κοσιώνη επιφυλάσσεται να δώσει απαντήσεις στο μέλλον, όταν κρίνει πως έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για να το κάνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δε στενοχωρήθηκα για την εξέλιξη του αγώνα, έχω πίστη στο επόμενο ματς» είπε αρχικά με χαμόγελο η Σία Κοσιώνη, για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.

Σε σχετική ερώτηση για τον ΣΚΑΪ και το μέλλον της, απάντησε: «Όταν έχω να πω κάτι, θα το πω». Ευχαρίστησε και επιτάχυνε προς την έξοδο του γηπέδου.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό της δημοσιογράφου με τον σταθμό ολοκληρώνεται κανονικά στις 30 Ιουνίου, τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησης έχουν φουντώσει, με τις πληροφορίες να θέλουν την ερχόμενη Παρασκευή να αποτελεί κομβικό σημείο για τις εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, έρχεται στο προσκήνιο η πρόταση που φέρεται να έχει δεχθεί από τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση εκπομπής. Παράλληλα, υπάρχει και μια έντονη φημολογία για την ΕΡΤ. Όλα, ωστόσο, μέχρι στιγμής, είναι σε επίπεδο φημών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η Λένα Φλυτζάνη, είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.