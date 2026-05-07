Harry Potter: Το HBO «κλείδωσε» τη 2η σεζόν της σειράς πριν από την πρεμιέρα της πρώτης

Το HBO έδωσε το πράσινο φως για τη 2η σεζόν της φιλόδοξης τηλεοπτικής μεταφοράς του Harry Potter. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, πριν από την πρεμιέρα της 1ης σεζόν τα Χριστούγεννα, η οποία φέρει τον τίτλο «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Η δεύτερη σεζόν πρόκειται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη το βιβλίο «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Με την απόφαση αυτή, το HBO επισφραγίζει τη δέσμευσή του για μια ολοκληρωμένη μεταφορά και των επτά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), η οποία θα ξετυλιχθεί σε ισάριθμες σεζόν μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Variety.

Ο σεναριογράφος του πρώτου κύκλου Τζον Μπράουν (Jon Brown) αναλαμβάνει χρέη showrunner για τη 2η σεζόν στο πλευρό της Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner). Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα της 1ης σεζόν βρίσκονται στην τελική ευθεία.

«Λάτρεψα τη συνεργασία μου με τον Τζον από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε στο «Succession» μέχρι και το πρόσφατο διάστημα που περάσαμε μαζί στο Harry Potter. Όχι μόνο τρέφω τεράστιο θαυμασμό για τη γραφή του, αλλά είναι επίσης ένας εξαιρετικός συνεργάτης και ένας υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε μαζί μας», ανέφερε η Γκάρντινερ στη δήλωσή της.

Η 1η σεζόν ακολουθεί τον 11χρονο Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin), από τη στιγμή που γίνεται δεκτός στη Σχολή Μαγείας του Χόγκουαρτς πλαισιωμένος από τον Άλαστερ Στάουτ (Alastair Stout) ως Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) ως Hermione Granger.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) στο ρόλο του Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) ως Severus Snape, η Τζάνετ ΜακΤιρ (Janet McTeer) ως Minerva McGonagall και ο Νικ Φροστ (Nick Frost) ως Rubeus Hagrid.

Η διάσημη συγγραφέας συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός μαζί με τους Νιλ Μπλερ (Neil Blair) και Ρουθ Κένλεϊ-Λετς (Ruth Kenley-Letts) για λογαριασμό της Brontë Film & TV, τον σκηνοθέτη Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod) και τον Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman) για την Heyday Films. Η σειρά αποτελεί μια συμπαραγωγή του HBO με την Brontë Film & TV και την Warner Bros. Television.