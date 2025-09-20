Ο Πέτρος Πολυχρονίδης για 12η σεζόν στο STAR: Ο «Τροχός της Τύχης» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 12η χρονιά και επιστρέφει στο STAR τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25.

Το τηλεπαιχνίδι που έχει κατακτήσει τις καρδιές των τηλεθεατών, που το παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκύριακα, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! Ο «Τροχός της Τύχης» θα μεταδίδεται 7 μέρες την εβδομάδα.

Κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική εμπειρία, κάθε γύρισμα της τύχης καταφέρνει να μας κρατάει σε αγωνία, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο! Κάθε απόγευμα στο Star απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού, το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις ξεκαρδιστικές ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη και την εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά στο πλευρό του, να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών.

Όπως πάντα, στο παιχνίδι συμμετέχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι γυρίζουν τον Τροχό, επιλέγουν σύμφωνα της αλφαβήτου και κερδίζουν χρήματα ή δώρα. Ο πρώτος παίκτης, που θα βρει την κρυμμένη λέξη ή φράση, κερδίζει όσα χρήματα έχει συγκεντρώσει στον γύρο. Ο παίκτης, που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσό στο τέλος του βασικού μέρους του παιχνιδιού, είναι ο μεγάλος νικητής και παίζει στον Τελικό για επιπλέον κέρδη και για το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο!

Ο «Τροχός της Τύχης» γυρίζει και «ζαλίζει» με τα κέρδη, τα δώρα, το κέφι, τις εκπλήξεις! Είναι πια τρόπος ζωής!

Τα απογεύματα της ελληνικής τηλεόρασης ανήκουν στον «Τροχό της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη! Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον «Τροχό της Τύχης» όποιος γυρίζει κερδίζει!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Αρχισυνταξία: Στάθης Μαντάς

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Executive Producer: Πέγκυ Χόλη

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Χρονοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Αργύρης Μανουσόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions