Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την αποχώρησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Όντως ο λόγος ήταν το πρωινό ξύπνημα»

«Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη», ξεκαθάρισε ακόμα
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από τη σύνθεση της εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και αναφέρθηκε στον λόγο που τον οδήγησε σε αυτήν την απόφαση.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, όπως τόνισε, μιλώντας το μεσημέρι της Κυριακής (28.09.2025) στη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», έφυγε από την πλευρό του Γιώργου Λιάγκα εξαιτίας του πρωινού ξυπνήματος. Μάλιστα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι συνηθίζει να κοιμάται αργά τη νύχτα και να ξυπνάει το μεσημέρι. 

«Όντως ο λόγος που αποχώρησα ήταν το πρωινό ξύπνημα αλλά μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που δεν γίνεται πιστευτός. Εσύ που με ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια είναι σαν να γυρνάω πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν πρωτοέκανα πρωινό στο Ευτυχείτε με την Κατερίνα Καινούργιου, όσοι με ήξεραν δεν το πίστευαν. Είμαι ένας άνθρωπος που κοιμάται αργά τη νύχτα, ξυπνάει αργά το μεσημέρι. Μπήκα σε μια διαδικασία επαγγελματισμού… Ήταν άλλες οι απαιτήσεις της εκπομπής, στις 9 ξεκινούσε αλλά έπρεπε να είμαι στη σύσκεψη στις 7:15 για πολύ σημαντικό λόγο – για να αποκαταστήσω πολλά που αφορούν τον Γιώργο Λιάγκα», δήλωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Διαβάζαμε μαζί τη σκαλέτα της εκπομπής και ο Γιώργος με ρωτούσε σε ποιο θέμα θέλω να βγω να σχολιάσω. Βεβαίως με ρωτούσε. Φάνηκα σε κάποιους ότι δεν βγήκα αρκετά στον αέρα γιατί το θέμα της επικαιρότητας ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγώ είχα ζητήσει να μην συμμετέχω στο θέμα του Γιώργου. Εμείς γνωριζόμαστε, του είχα ασκήσει και κριτική καλλιτεχνική την τελευταία 5ετία, οπότε σε αυτό το θέμα, που ήταν πολύ ευαίσθητα δεδομένα… Άρχισε να παίρνει δικαστικές διαστάσεις και δεν ήθελα να συμμετάσχω», πρόσθεσε ακόμα.

