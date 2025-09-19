Συμβαίνει τώρα:
Media

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε από το Πρωινό – Το ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός αποκάλυψε ότι δε μπορεί να συνεχίσει στην εκπομπή επικαλούμενους λόγους ωραρίου ύπνου
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος / NDP PHOTO

Αποχωρεί από το Πρωινό του ΑΝΤ1 ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος γνωστοποιώντας την απόφασή του στον τηλεοπτικό αέρα μετά από πέντε ημέρες απουσίας από την εκπομπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας έβαλε τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στο πλατό και αφού τον ευχαρίστησε που δέχτηκε την πρότασή του τον Αύγουστο, αποκάλυψε ότι δε μπορεί να συνεχίσει στην εκπομπή επικαλούμενους λόγους ωραρίου ύπνου.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω εδώ και δύο τρεις ημέρες. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα τώρα. Ούτε ανθρώπους τρώμε, ούτε υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δε μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα και το πρωινό ξύπνημα… Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ είμαι στη δουλειά 37 χρόνια. Έχω δουλέψει από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε η 1 ώρα κάνει τη διαφορά; Ναι, η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Είμαστε εδώ από 7, 7.30. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Η μία είναι τώρα και η άλλη πριν 15 χρόνια» ανέφερε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo