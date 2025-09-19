Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε από το Πρωινό – Το ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής

Αποχωρεί από το Πρωινό του ΑΝΤ1 ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος γνωστοποιώντας την απόφασή του στον τηλεοπτικό αέρα μετά από πέντε ημέρες απουσίας από την εκπομπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας έβαλε τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στο πλατό και αφού τον ευχαρίστησε που δέχτηκε την πρότασή του τον Αύγουστο, αποκάλυψε ότι δε μπορεί να συνεχίσει στην εκπομπή επικαλούμενους λόγους ωραρίου ύπνου.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω εδώ και δύο τρεις ημέρες. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα τώρα. Ούτε ανθρώπους τρώμε, ούτε υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δε μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα και το πρωινό ξύπνημα… Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ είμαι στη δουλειά 37 χρόνια. Έχω δουλέψει από τις 10 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε η 1 ώρα κάνει τη διαφορά; Ναι, η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Είμαστε εδώ από 7, 7.30. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Η μία είναι τώρα και η άλλη πριν 15 χρόνια» ανέφερε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.