Ο Ρεγκέ Ζαν Πέιτζ επιστρέφει στη μικρή οθόνη με την σειρά «Funny You Should Ask» της Apple

Σε μια μάχη προσφορών, η Apple εξασφάλισε τα δικαιώματα για την ανάπτυξη τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στο μπεστ-σέλερ της Ελίσα Σάσμαν (Elissa Sussman), «Funny You Should Ask». Ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ (Regé-Jean Page) γνωστός από το «Bridgerton» και το «Black Bag» και η παραγωγός συνεργάτης του, Εμιλι Μπράουν (Emily Brown) θα είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών μέσω της εταιρείας τους, A Mighty Stranger Production.

Η πρόθεση του σταρ είναι να πρωταγωνιστήσει στο έργο της Tomorrow Studios, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, με τη Ρέιτσελ Αλτερ (Rachel Alter) να γράφει το σενάριο, σύμφωνα με το Deadline.

Το «Funny You Should Ask», που κυκλοφόρησε το 2022, είναι μια ερωτική ιστορία που επικεντρώνεται «σε μια νεαρή δημοσιογράφο με μεγάλα όνειρα, η οποία παίρνει συνέντευξη από έναν καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ – και στη συνέχεια επανενώνεται μαζί του δέκα χρόνια αργότερα για να ανακαλύψει τι νιώθει για αυτήν».

Σε μια εκπληκτική σύμπτωση ο κινηματογραφικός αστέρας στο βιβλίο είναι ο νέος James Bond, ενώ για τον Βρετανό ηθοποιό, μετά τον ρόλο του ως Simon στο δράμα εποχής «Bridgerton» του Netflix, φήμες τον θέλουν να είναι ο επόμενος «007».

Η Αλτερ θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός όπως και οι Ρόμπιν Σβαρτς (Robin Schwartz) και Κάρολαιν Ντότσερ (Carolyn Daucher) μαζί με τους Μάρτι Άντελστιν (Marty Adelstein), Μπέκι Κλέμεντς (Becky Clements) και Αλίσα Μπάχνερ (Alissa Bachner) για λογαριασμό της Tomorrow Studio.

Η μεταφορά του «Funny You Should Ask» θα αποτελέσει την επιστροφή του Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ στη μικρή οθόνη και στις ρομαντικές κομεντί. Στο κινηματογράφο ο σταρ πρωταγωνίστησε στα «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves», «The Gray Man» και, πιο πρόσφατα, στο κατασκοπευτικό θρίλερ του Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh), «Black Bag», στο πλευρό της Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett).