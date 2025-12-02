Ο Σον «Diddy» Κομπς χαρακτηρίζει το ντοκιμαντέρ του 50 Cent ως «επαίσχυντη λασπολογία»

Εκπρόσωπος του Σον “Diddy” Κομπς κατέκρινε τη σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent στο Netflix, «Sean Combs: The Reckoning» η οποία κυκλοφρεί παγκοσμίως στην πλατφόρμα streaming σήμερα ως «επαίσχυντo έργο λασπολογίας» και κατηγόρησε το Netflix ότι χρησιμοποίησε «κλεμμένο υλικό που δεν είχε ποτέ εγκριθεί για δημοσίευση».

Όταν ζητήθηκε σχόλιο σχετικά με τον ισχυρισμό περί κλεμμένου υλικού εκπρόσωπος του Netflix παρέπεμψε το Variety σε δήλωση της σκηνοθέτριας της σειράς ντοκιμαντέρ, Αλεξάντρια Στέιπλετον. «Έφτασε σε εμάς, αποκτήσαμε το υλικό νόμιμα και έχουμε τα απαραίτητα δικαιώματα» είπε η Αλεξάντρια Στέιπλετον.

«Κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ταυτότητα της σκηνοθέτριας εμπιστευτική. Ένα στοιχείο που αφορά τον Σον Κομπς είναι ότι πάντα βιντεοσκοπεί τον εαυτό του και αυτό ήταν μια εμμονή εδώ και δεκαετίες. Επικοινωνήσαμε επίσης με τη νομική ομάδα του Σον Κομπς για μια συνέντευξη και ένα σχόλιο πολλές φορές, αλλά δεν λάβαμε απάντηση» πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του μεγιστάνα του χιπ χοπ δημοσίευσε τη δήλωση χθες, μια μέρα πριν από την πρεμιέρα της σειράς «The Reckoning», αφού το Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για τη σειρά ντοκιμαντέρ.

Σε αυτό, ο Κομπς εμφανίζεται σε μια τηλεφωνική κλήση έξι ημέρες πριν από τη σύλληψή του το 2024, η οποία τελικά οδήγησε στην καταδίκη του για διακίνηση με σκοπό την πορνεία, αν και αθωώθηκε για πιο σοβαρές κατηγορίες για σωματεμπορία και εκβιασμό. «Πρέπει να βρούμε κάποιον που θα συνεργαστεί μαζί μας και που έχει εργαστεί στις πιο βρώμικες επιχειρήσεις» λέει ο ράπερ και μουσικός παραγωγός στο βίντεο. «Χάνουμε» αναφέρει.

Ο εκπρόσωπος του Κομπς λέει ότι ο ράπερ «συγκεντρώνει υλικό από τα 19 του για να πει τη δική του ιστορία, με τον δικό του τρόπο», αλλά ότι το Netflix χρησιμοποιεί τα λόγια του αποσπώντας τα από τα συμφραζόμενα.

Στη δήλωση επίσης κατονομάζεται ο Τεντ Σαράντος πολλές φορές. Υποστηρίζεται ότι ο Κομπς «σεβόταν εδώ και καιρό» τον διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix και ότι «περίμενε δικαιοσύνη από ανθρώπους που σεβόταν». Επιπλέον, ο εκπρόσωπος έγραψε ότι ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ, 50 Cent είναι «ένας μακροχρόνιος αντίπαλος με προσωπική βεντέτα που έχει αφιερώσει πολύ χρόνο συκοφαντώντας τον κ. Κομπς» και ότι είναι «εκπληκτικό το γεγονός ότι το Netflix του παρέδωσε τον δημιουργικό έλεγχο».