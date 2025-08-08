O Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου είναι το νέο δίδυμο του Open

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής της από τον ΑΝΤ1 στο OPEN, ανακοινώθηκε και η νέα εκπομπή που αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Η γνωστή δημοσιογράφος θα είναι στο πλευρό του Σπύρου Χαριτάτου.

Το νέο δίδυμο του OPEN αναλαμβάνει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 την καθημερινή απογευματινή ζώνη του σταθμού, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες». Μάλιστα, ο σταθμός εξέδωσε και ανακοίνωση για τη νέα συνεργασία του Σπύρου Χαριτάτου με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νέα ενημερωτική πρόταση του OPEN από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Τα καθημερινά μας απογεύματα θα συνοδεύονται, πλέον, από “Καθαρές Κουβέντες”. Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων και όσα σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μισόλογα ακούγονται πολλά κάθε μέρα. Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις τέσσερις παρά τέταρτο το απόγευμα έρχονται “Καθαρές Κουβέντες”, με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο OΡΕΝ», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση του σταθμού.