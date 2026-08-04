Ο Τάσος Δούσης αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Πιο αδύναμου κρίκου» στο OPEN

Ο «Πιο αδύναμος κρίκος» είναι ένα επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι που τα τελευταία χρόνια φιλοξενείται από τη συχνότητα του OPEN. Πέρσι είδαμε τη Μαρία Μπακοδήμου στη θέση της παρουσιάστριας και τη νέα σεζόν ο Τάσος Δούσης αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο.

Ο γνωστός παρουσιαστής που εδώ και χρόνια κάνει ταξίδια σε όλον τον κόσμο με τις «Εικόνες» του θα συνεχίσει τα οδοιπορικά του στο OPEN. Παράλληλα ο Τάσος Δούσης αναλαμβάνει και τον «Πιο αδύναμο κρίκο», όπως ανακοίνωσε το κανάλι την Τρίτη (04.08.2026).

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«Τον έχουμε συνηθίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη, να μας γεμίζει όμορφες εικόνες και εμπειρίες και να μας κάνει να θέλουμε να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τάσος Δούσης κάνει μια διαφορετική στάση. Προορισμός του; Το πλατό του πιο εμβληματικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία, εκτός από τις επιτυχημένες “Εικόνες” αναλαμβάνει και την παρουσίαση του “Πιο Αδύναμου Κρίκου” και φέρνει μαζί του αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό: αμεσότητα, γρήγορη σκέψη, εύστοχο σχόλιο και καυστικές ατάκες που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και δίνουν τον τόνο και τον παλμό.

Εδώ δεν υπάρχουν χάρτες ούτε ταξιδιωτικοί οδηγοί. Υπάρχουν μόνο γνώσεις, στρατηγική, ψυχραιμία και αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να χτίσουν την τράπεζα των χρημάτων και, όταν έρθει η ώρα, να αποφασίσουν ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της ομάδας.

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Με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του, ο Τάσος Δούσης δίνει νέο ρυθμό σε ένα τηλεοπτικό format που έχει γράψει ιστορία και έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως. Γιατί στον “Πιο Αδύναμο Κρίκο” τίποτα δεν είναι δεδομένο: ένας σωστός γύρος μπορεί να σε απογειώσει και μια λάθος απάντηση να σε φέρει αντιμέτωπο με τη φράση που κανείς δεν θέλει να ακούσει: “Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!”.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι με τον Τάσο Δούση στο τιμόνι, που υπόσχεται χιούμορ, ένταση και πολλές ανατροπές!

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του OPEN», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.