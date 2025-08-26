Media

Ο Τάσος Χαλκιάς για τον Πέτρο Φιλιππίδη: Ίσως μπορέσει να επανασυνδεθεί με το θέατρο – Είναι εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος

«Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας, που αν το συνηθίσουμε, τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο»
Ο Τάσος Χαλκιάς και ο Πέτρος Φιλιππίδης
Ο Τάσος Χαλκιάς και ο Πέτρος Φιλιππίδης / NDP Photo

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει ήδη πληγεί από την κοινωνία, εγώ δεν είχα μεγάλη αγωνία για την απόφαση», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Τάσος Χαλκιάς για την πολύκροτη δικαστική περιπέτεια του συναδέλφου του, ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Στον καναπέ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» κάθισε την Τρίτη ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε στις εξελίξεις που έφερε στον χώρο του θεάτρου το κίνημα #metooο, αλλά και στον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον οποίο ο ίδιος έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν.

Συνομιλώντας με την Κατερίνα Καραβάτου, ο γνωστός ηθοποιός επισήμανε:

«Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας. Αν το συνηθίσουμε, τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος, το λέω με ειλικρίνεια. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας και να πάμε μπροστά».

«Αυτά με το #metoo δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι πρόβλημα που προέρχεται από το θέατρο, είναι γενικό πρόβλημα της κοινωνίας. Το θέατρο είναι και θα παραμείνει καταφύγιο για την ψυχική ανάταση και εκπαίδευση του ανθρώπου. Ο κόσμος πρέπει να στραφεί στις θετικές αξίες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

 

Ερωτώμενος για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Τάσος Χαλκιάς σχολιάζει:

«Δεν είχα μεγάλη αγωνία για την απόφαση, καθώς όταν πάμε στη δικαιοσύνη, πρέπει να σεβόμαστε το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Πέτρος έχει ήδη πληγεί από την κοινωνία. Αν καταφέρει να επανενταχθεί και να κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου, τότε ίσως μπορέσει να εξιλεωθεί και να επανασυνδεθεί με το θέατρο, αφού παραμένει ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος».

