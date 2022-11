O Τζάστιν Τριντό πρόκειται να κάνει μια guest εμφάνιση σε εκπομπή με drag queens της καναδικής τηλεόρασης όπως αποκάλυψε το trailer του «Canada vs. the World». Γίνεται έτσι ο πρώτος ηγέτης χώρας που θα εμφανιστεί στο συγκεκριμένο σόου.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η εκπομπή που θα εμφανιστεί ο Τζάστιν Τριντό αποτελεί spin-off του πολύ γνωστού franchise «Drag Race» που δημιούργησε πριν πολλά χρόνια ο χαρισματικός Ru Paul και συνεχίζεται να προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πλατό του σόου και θα γνωρίσει τις διαγωνιζόμενες drag queens, δίνοντας τους ενδεχομένως κάποιες συμβουλές για την επιτυχία.

Με την εμφάνισή του αυτή, πρόκειται να γίνει ο πρώτος ηγέτης χώρας που συμμετέχει στο «Drag Race». Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η αμερικανική εκδοχή του σόου έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν στο πλατό της και άλλα πρόσωπα από την πολιτική, όπως την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και την Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ, ως… κριτές.

Prime Minister Justin Trudeau hasn’t sashayed away from the opportunity of being the first world leader on Drag Race.



Condragulations, Canada!



(See 0:45)pic.twitter.com/cXJC7gk0Pw