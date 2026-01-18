Οι Αθώοι: Η Μαργαρίτα αναζητά την αλήθεια του έρωτα ανάμεσα στον αγνό Γιάννο και τον παθιασμένο Πέτρο

Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη «μικρή οθόνη» μέσα από τη μεγάλη παραγωγή «Οι Αθώοι», που κάνει πρεμιέρα στο MEGA, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Η σειρά εποχής του ΜEGA ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου και του Άγγελου Κουτελιδάκη. Εκεί, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Κατά τη διάρκεια της πλοκής, θα δούμε μία νεαρή γυναίκα, τη Μαργαρίτα, η οποία αναζητά την αλήθεια του έρωτα ανάμεσα στον αγνό Γιάννο και τον παθιασμένο Πέτρο (Γιάννης Νιάρρος), έναν κοινό τους φίλο που διψά για επιβολή. Ο Πέτρος, οδηγούμενος από έναν παράφορο και καταστροφικό πόθο, διαπράττει ένα έγκλημα που αλλάζει τη μοίρα όλων, ενοχοποιώντας τον αθώο Γιάννο. Όταν οι δυο τους συναντιούνται στη φυλακή, ο Πέτρος αντικρίζει την αλήθεια του εαυτού του και αναζητά λύτρωση, ενώ ο Γιάννος προχωρά στην ύστατη πράξη αγάπης: θυσιάζει τη ζωή και την ελευθερία του για να σώσει τη Μαργαρίτα

Τα γυρίσματα της σειράς διήρκησαν συνολικά 170 ημέρες, εκ των οποίων οι 100 ήταν εξωτερικά γυρίσματα σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας, το Λαύριο, η Πεντέλη, τα Ζαγοροχώρια και τα Γιάννενα.

Η υπόθεση

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα. Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Το τραγούδι της δραματικής σειράς «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω» είναι σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα.

Ερμηνεύουν οι: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα.

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026