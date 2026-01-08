Οι αθώοι: Η μουσική της μεγάλης παραγωγής του Mega που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, με τίτλο «Οι αθώοι». Η σειρά εποχής, που έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις από τις πρώτες κιόλας εικόνες των τρέιλερ που προβάλλονται στον αέρα του σταθμού, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Η ξεχωριστή ατμόσφαιρα που διαπνέει κάθε σεκάνς της σειράς «Οι αθώοι», που έρχεται στο MΕGA, σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη, «ντύνεται» από την εξαιρετική μουσική του Χρίστου Στυλιανού.

Η μουσική λειτουργεί ως μια παράλληλη εσωτερική αφήγηση πλάι στο εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, το οποίο έχει διασκευάσει η Ελένη Ζιώγα, δίνοντας φωνή στα εσωτερικά τοπία των χαρακτήρων και στο βαθύτερο υπαρξιακό νόημα της ιστορίας.

Η ενορχήστρωση αντλεί στοιχεία από την κλασική μουσική, μεταφράζοντάς τα σε μια σύγχρονη μουσική γλώσσα. Το πιάνο και τα έγχορδα (βιολιά, τσέλο) δημιουργούν ένα περιβάλλον ευαισθησίας, ενώ η χρήση των πνευστών υπογραμμίζει τις συναισθηματικές εξάρσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων.

Στον αέρα του MEGA κυκλοφορεί ήδη ένα νέο lyrics video, όπου παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από το πολυφωνικό τραγούδι των τίτλων τέλους με τίτλο «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω». Το κομμάτι, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα, ερμηνεύουν οι Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου και Ελένη Ζιώγα. Πρόκειται για έναν ύμνο στη φύση και την ομορφιά, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που πάλλεται από υπερβατική αγάπη, όπως ένας από τους κεντρικούς ήρωες της σειράς, ο Τουρκόγιαννος.

«Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω»: Οι στίχοι του τραγουδιού

Θάλασσές μου και ποτάμια

Σύννεφα λευκά μου

Κάμποι και κοπάδια

Και βουνά μου

Πεύκα μου και κυπαρίσσια

Ήχοι μου απ’ αηδόνια

Βήματα ελαφίσια

Μες στα χιόνια

Πέρδικές μου και ζαρκάδια

Κι άγρια περιστέρια

Ήμερά μου βράδια

Μες στ’ αστέρια

Δεν στερεύει η πηγή

Ποτέ μου δεν διψάω

Έχω γεννηθεί

Για ν’ αγαπάω

Συντελεστές

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Στίχοι: Ελένη Ζιώγα

Ερμηνεία: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα

Πιάνο: Νίκος Γαρουφαλάκης

Βιολιά: Κωστής Καριτζής, Σταματέλλα Σπίνουλα, Αγγελική Ποτήρη, Αλεξάνδρα Νούσια

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Κόρνο: Αλέξης Μάρκου

Τρομπέτα: Περικλής Αλιώπης

Κρουστά: Αλέκος Ρούπας

Ενορχήστρωση: Χρίστος Στυλιανού

Μίξη: Μπάμπης Μπίρης – Χρίστος Στυλιανού

Ηχογράφηση & Mastering: Μπάμπης Μπίρης/BK Studios :

Παραγωγή: C.S Productions