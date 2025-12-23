«Οι αθώοι» κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο Μega

Μία νέα υπερπαραγωγή έρχεται στο MEGA και υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Ο λόγος φυσικά για τη δραματική σειρά εποχής «Οι Αθώοι», που γυρίζεται με κινηματογραφικές προδιαγραφές.

«Οι Αθώοι» είναι μία προσεγμένη σειρά, υψηλών προδιαγραφών, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί στο MEGA μέσα στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν και φέρει τις υπογραφές δύο ξεχωριστών δημιουργών, που δεν είναι άλλοι από τον Νίκο Κουτελιδάκη, που είναι ο σκηνοθέτης της σειράς και την Ελένη Ζιώγα, που είναι υπεύθυνη για το σενάριο και μεταφορά της.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και μέσω αυτής το κοινό θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου θα ξεδιπλωθεί μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ και προβλήθηκε στη «μικρή οθόνη».

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη).

Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» που θα πάρουν σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη οι: Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.