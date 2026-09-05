Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι το GNTM κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Μετά από έναν χρόνο, ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα του STAR, το GNTM επιστρέφει φέτος ανανεωμένο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που θα κρατήσει για ακόμα μία χρονιά τον ρόλο της οικοδέσποινας, ενώ ταυτόχρονα θα έχει θέση και στην κριτική επιτροπή έκανε μία αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media με την ημερομηνία της πρεμιέρας.

Όπως αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την Παρασκευή (04.09.2026) το GNTM επιστρέφει στο STAR τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι στον νέο κύκλο η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα.

«Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνο σου. Σήκωσε το. Θα είμαστε εγώ και η φανταστική παρέα μου στο GNTM. Μέχρι τότε… σσσσς», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Ανάρτηση με την ημερομηνία της πρεμιέρας του ριάλιτι μόδας καθώς και το νέο τρέιλερ έκανε και το STAR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μεγάλη πρεμιέρα του λαμπερού GNTM έρχεται την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star! Μία μοναδική dream team. Και μια νέα εποχή για το GNTM που είναι έτοιμη να ξεκινήσει…

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε», έγραφε η ανακοίνωση του σταθμού στα social media.