Φόνοι στο καμπαναριό: Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν η Έλενα Μεγγρέλη και η Δέσποινα Τσούτσα

Η ξεκαρδιστική κωμική σειρά του Alpha, «Φόνοι στο καμπαναριό», έρχεται τη νέα σεζόν με έναν δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου.

Στα νέα επεισόδια της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό», στο βασικό καστ προστίθενται η Έλενα Μεγγρέλη, η οποία υποδύεται την αστυφύλακα Εύα Κατσαρού και η Δέσποινα Τσούτσα, που θα παίξει την ηθοποιό Τζένη Παπαδάκη.

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Εύα Κατσαρού

Αστυφύλακας στην Ασφάλεια, στο ίδιο Τμήμα με τον Σοφιανό και τον Τσακαλάκη. Χαριτωμένη και μπριόζα, δείχνει πάντα πρόθυμη να βοηθήσει στις υποθέσεις που υπάρχουν, αλλά δεν είναι σίγουρο αν το κάνει για την πίστη στο καθήκον ή για τα μάτια του Μίλτου.

Πώς βρίσκεται βέβαια τώρα, ενώ γλυκοκοιτάζει τον Σοφιανό, να βγαίνει με τον Τσακαλάκη, είναι μια άλλη ιστορία. Την οποία θα αργήσουν όλοι να την ανακαλύψουν. Τόσο που ίσως πια να είναι αργά.

H Έλενα Μεγγρέλη

Τζένη Παπαδάκη

Εδώ δε χρειάζονται συστάσεις. Η πρωταγωνίστρια των τόσων επιτυχημένων καθημερινών σειρών της ελληνικής τηλεόρασης είναι γνωστή και μη εξαιρετέα.

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Ψωνισμένη ελαφρώς με την περσόνα της, αλλά καλό παιδί. Ερωτευμένη με τον Άγγελο, χωρίς να ξέρει την κρυφή ταυτότητά του, έχει στο μυαλό της μόνο να μην την απατήσει, καθότι και ζηλιάρα.

Η μοίρα θα τη φέρει κι εκείνη στη μονή κάποια στιγμή, προκειμένου να μελετήσει τη μοναστική ζωή ενόψει του ρόλου μιας καλόγριας που πρόκειται να υποδυθεί. Κι αυτό, ενώ μοιάζει μια παρένθεση στην έρευνα των μοναχών μας, ίσως να είναι τελικά κάτι σημαντικότερο.

H Δέσποινα Τσούτσα

Οι μοναχές μας βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα.

Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς… πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις.