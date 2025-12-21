Οι νύχτες των γιορτών στον ΑΝΤ1 γεμίζουν με μουσική

Φέτος στον ΑΝΤ1 οι τηλεθεατές θα γιορτάσουν τις νύχτες τους παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες και μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Τις ημέρες των γιορτών θα προβληθούν διάφορα επεισόδια από την εκπομπή «Πέφτει η νύχτα με… ρυθμό» και μία συναυλία.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Λευτέρης Πανταζής, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Στέλιος Ρόκκος, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Σταμάτης Γονίδης και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχονται στον ΑΝΤ1 για να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 23:00

«Πέφτει η νύχτα με… ρυθμό» με τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Λευτέρη Πανταζή

Την Παραμονή των Χριστουγέννων στις 23:00 στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Λευτέρης Πανταζής θα μας χαρίσουν μία ξεχωριστή μουσική νύχτα! Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους στο 19ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Η βραδιά σηκώνει αυλαία με τον ταλαντούχο Πέτρο Ιακωβίδη που ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδά προσωπικές του επιτυχίες, και όχι μόνο. Στη συνέχεια, ο διαχρονικός και αγαπημένος ΛΕΠΑ ξεσηκώνει το κοινό με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ένα medley παλιών και νέων του επιτυχιών. Με μοναδικά ντουέτα ο Πέτρος Ιακωβίδης μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή θα μας χαρίσουν μία άκρως ερωτική και γεμάτη ανεβασμένη διάθεση βραδιά!

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στις 23:00

«Πέφτει η νύχτα με… ρυθμό» με την Ιουλία Καλλιμάνη και τον Στέλιο Ρόκκο

Το βράδυ των Χριστουγέννων στις 23:00 στον ΑΝΤ1 γιορτάζουμε με… «ΡΥΘΜΟ» μαζί με την Ιουλία Καλλιμάνη και τον Στέλιο Ρόκκο. Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή στο 9ο εορταστικό Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Τη νύχτα ανοίγει η αγαπημένη λαϊκή ερμηνεύτρια Ιουλία Καλλιμάνη με τα επιτυχημένα τραγούδια της και στη συνέχεια, η σκυτάλη περνά στον ανατρεπτικό ροκ ερμηνευτή, Στέλιο Ρόκκο, ο οποίος μας χαρίζει αγαπημένες μουσικές επιτυχίες του. Η κορύφωση της βραδιάς έρχεται με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν τις φωνές τους σε ντουέτα διαχρονικών επιτυχιών του Στέλιου Ρόκκου.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 23:00

«Πέφτει η νύχτα με… ρυθμό» με τον Θοδωρή Φέρρη και τον Σταμάτη Γονίδη

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 23:00 στον ΑΝΤ1, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Σταμάτης Γονίδης θα μας χαρίσουν την απόλυτη λαϊκή μουσική βραδιά. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους στο 18ο Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», που πραγματοποιήθηκε στη βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas στο The Mall Athens με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Την υπέροχη μουσική βραδιά ανοίγει ο αγαπημένος ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρρης, τραγουδώντας αγαπημένες προσωπικές επιτυχίες. Λίγο αργότερα, στη σκηνή ανεβαίνει στη σκηνή ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής Σταμάτης Γονίδης, δίνοντας μία νότα νοσταλγίας στη «νύχτα», ερμηνεύοντας προσωπικές του επιτυχίες. Οι δύο καλλιτέχνες, με τις ξεχωριστές τους ερμηνείες, το ταλέντο και το κέφι τους θα γεμίσουν το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς με δυνατές στιγμές και δυνατές αναμνήσεις, για να υποδεχτούμε το νέο έτος με την πιο ανεβασμένη διάθεση!

Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στις 23:00

Η συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Λυκαβηττό

Μία μοναδική μουσική βραδιά έρχεται την Πρωτοχρονιά στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει την πρώτη νύχτα του νέου έτους με κέφι, ρυθμό και συναισθήματα. Είναι η μεγάλη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο θέατρο του Λυκαβηττού, με τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών. Μία μαγική βραδιά, που ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής μουσικής σκηνής ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, που έχουν αγαπηθεί και συνοδεύσει στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς. Από το «Βυθός», το «Δεν φεύγω», το «Χέρια Ψηλά» και το «Καλοκαίρι μου» μέχρι τις πιο πρόσφατες μουσικές επιτυχίες του, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δημιουργεί μία ατμόσφαιρα γιορτής, ένα μοναδικό πάρτι, όπου το κοινό γίνεται ένα με τη μουσική. Μαζί του ο εκρηκτικός ZAF και φυσικά η ξεχωριστή μπάντα του, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πρώτη νύχτα της χρονιάς μαγικά!