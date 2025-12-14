«Όλα επιτρέπονται»: Ανατροπή για τη σειρά που πρωταγωνιστεί η Kim Kardashian – Ανανεώθηκε για 2η σεζόν

Η πρωτότυπη σειρά του Hulu, «Όλα Επιτρέπονται», με δημιουργό τον Ryan Murphy, και μία από τις πρωταγωνίστριες την Kim Kardashian, ανανεώνεται με δεύτερο κύκλο επεισοδίων στο Disney+, παρά την σφοδρή κριτική που δέχθηκε από κοινό και κριτικούς.

«Κόντρα» σε όλες τις προβλέψεις, το «Όλα επιτρέπονται» θα επιστρέψει με 2η σεζόν, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας ή τυχόν αλλαγές που μπορεί να γίνουν στη σειρά ώστε να κερδίσει, αυτή τη φορά, την καρδιά των κριτικών. Ο πρώτος κύκλος της σειράς, έκανε πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου με 2 επεισόδια και με πρωταγωνίστριες τις Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka με τη Sarah Paulson και Glenn Close.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «Όλα Επιτρέπονται», μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

Ο πρώτος κύκλος της σειράς «Όλα Επιτρέπονται», είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television. Σεναριογράφος και δημιουργός είναι ο Ryan Murphy, ο οποίος είναι και executive producer. Στη δημιουργική ομάδα της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene και Richard Levine, οι οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγή και στο σενάριο της σειράς. Οι Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts και Sarah Paulson πρωταγωνιστούν και συμμετέχουν επίσης ως executive producers. Executive producer και σκηνοθέτης είναι και ο Anthony Hemingway, ενώ οι Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson και Nissa Diederich είναι executive producers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συμμετοχή της Kim Kardashian είναι μία από τις πολλές καταστροφές της σειράς»

Ως «η χειρότερη όλων των εποχών» χαρακτηρίστηκε η γνωστή σειρά στην οποία έκανε το ντεμπούτο της η Kim Kardashian.

Σο Rotten Tomatoes, το γνωστό site που συγκεντρώνει αξιολογήσεις κριτικών, το ποσοστό που πήρε ήταν 0%.

Η εφημερίδα The Times έδωσε στη σειρά 0/5 αστέρια, γράφοντας: «Μπορεί κάλλιστα να είναι το χειρότερο τηλεοπτικό δράμα που έχει γίνει ποτέ».

Ο κριτικός Μπεν Ντάουελ σχολίασε ότι η δεκάωρη σειρά δεν είναι καν «απολαυστικά κακή» και μοιάζει σαν να γράφτηκε «από ένα παιδάκι που δεν μπορεί να γράψει ούτε τη λέξη ‘ποπός’ σε έναν τοίχο».

Η Λούσι Μάνγκαν, γράφοντας για τον Guardian, επίσης έδωσε στη σειρά 0 αστέρια, σημειώνοντας: «Δεν ήξερα ότι είναι ακόμη δυνατόν να φτιάξεις τόσο κακή τηλεόραση». Χαρακτήρισε το All’s Fair ως «συναρπαστικά, ακατάληπτα, υπαρξιακά απαίσιο».

Ο Έντ Πάουερ της Telegraph σχολίασε ότι «θα ήταν άδικο να στοχοποιηθεί μόνο η Kardashian», καθώς «η συμμετοχή της είναι απλώς μία από τις πολλές καταστροφές της σειράς», αν και υπενθύμισε ότι η Kardashian είναι και παραγωγός, μαζί με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ.

Παράλληλα, η Άντζι Χαν από το Hollywood Reporter απέδωσε την «άκαμπτη και ανέκφραστη» ερμηνεία της Kardashian στο ίδιο το σενάριο, το οποίο, όπως έγραψε, «είναι επίσης άκαμπτο και ανέκφραστο, χωρίς ούτε μία αυθεντική νότα».

Μιλώντας στο BBC για τον ρόλο της στο «All’s Fair», η Kim Kardashian είχε πει ότι θεωρεί τιμή της που συνεργάζεται με τις συμπρωταγωνίστριές της, τις οποίες αποκάλεσε «τις καλύτερες δασκάλες υποκριτικής στον κόσμο».

Αναγνωρίζοντας τη φήμη της ως σταρ ριάλιτι, σημείωσε ότι οι δημιουργοί της σειράς «πήραν ένα ρίσκο δουλεύοντας μαζί μου». «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να είμαι αντιεπαγγελματίας, να καθυστερώ ή να μην ξέρω τα λόγια μου», πρόσθεσε.