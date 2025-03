Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2025: Ο Μάρτιος στην ΕΡΤ είναι αφιερωμένος στις γυναίκες

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, τιμά η ΕΡΤ και στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, όπως και στην ψηφιακή πλατφόρμα της, το ERTFLIX, ο Μάρτιος είναι αφιερωμένος στις γυναίκες.

Για όλο τον Μάρτιο, λοιπόν, και με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2 και η ΕΡΤ3 μεταδίδουν εκπομπές, ντοκιμαντέρ και ταινίες, αρκετές εκ των οποίων σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, που έχουν σημείο αναφοράς τη γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλούσιο αφιέρωμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει επιλεγμένες παραγωγές για γυναίκες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία, καθώς και για θέματα που αγγίζουν τις γυναίκες του σήμερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να κινηθούν και οι ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, έχοντας στο επίκεντρο τους τις γυναίκες, με πολυάριθμα αφιερώματα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για θέματα που καθιστούν επίκαιρη την ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Παράλληλα, το ERTFLIX γιορτάζει τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με ξεχωριστές ταινίες στο πλούσιο αφιέρωμα «Γένους Θηλυκού», που είναι διαθέσιμο έως και την Κυριακή (16.3.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΡΤ1

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2025

Στις 22:00, θα μεταδοθεί η δραματική ταινία «Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα» (Mona Lisa Smile), παραγωγής ΗΠΑ 2003 σε σκηνοθεσία Μάικ Νιούελ και με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Κίρστεν Ντανστ, Τζούλια Στάιλς, Μάγκι Τζίλενχαλ, Τζίνιφερ Γκούντγουιν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Ντόμινικ Γουέστ.

Υπόθεση: Η Κάθριν Γουάτσον ταξιδεύει από την Καλιφόρνια στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Αγγλίας του διάσημου κολλεγίου Γουέλσλι το 1953, για να διδάξει Ιστορία της Τέχνης. Περιμένει από τις φοιτήτριές της, τις καλύτερες και εξυπνότερες της χώρας, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ένα περιβάλλον βουτηγμένο στη «συμμόρφωση».

Όταν η Κάθριν ενθαρρύνει τις μαθήτριές της να σκέφτονται ανεξάρτητα, έρχεται σε σύγκρουση με συντηρητικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης Μπέτι. Γίνεται πρότυπο και μέντορας, και μέσα από τις δοκιμασίες των μαθητριών της να βρουν τον δικό τους δρόμο, η Κάθριν μαθαίνει να χαράζει μια διαφορετική πορεία για τον εαυτό της στη συνέχεια.

Σάββατο 8 Μαρτίου 2025

Στις 00:20, την κωμωδία «Πάρτι γυναικών» (Rough Night), παραγωγής ΗΠΑ 2017 σε σκηνοθεσία Λουσία Ανιέλο και Πολ Β. Ντόουνς και πρωταγωνιστές τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζίλιαν Μπελ, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ζόι Κράβιτς, Ντέμι Μουρ

Υπόθεση: Πέντε κολλητές φίλες από το κολέγιο ξανασυναντιούνται 10 χρόνια αργότερα για ένα ξέφρενο bachelorette πάρτι στο Μαϊάμι. Το σκληρό τους πάρτι παίρνει μια ξεκαρδιστική σκοτεινή τροπή, όταν σκοτώνουν κατά λάθος έναν άντρα στρίπερ. Μέσα στην τρέλα της προσπάθειας να το καλύψουν, τελικά έρχονται πιο κοντά, όταν αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.

Κυριακή 9 Μαρτίου 2025

Στις 24:00, θα παρακολουθήσουμε την ταινία δράσης «Σφαίρες στο Μεξικό» (Miss Bala), συμπαραγωγής Μεξικού-ΗΠΑ 2019 σε σκηνοθεσία Κάθριν Χάρντγουικ και με πρωταγωνιστές τους Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ισμαήλ Κρουζ Κορντόβα, Κριστίνα Ρόντλο, Άντονι Μακί, Ματ Λαούρια.

Υπόθεση: Η Γκλόρια Φουέντες είναι Λατινοαμερικανίδα μακιγιέζ από το Λος Άντζελας, η οποία ταξιδεύει στην Τιχουάνα του Μεξικού, για να επισκεφτεί την καλύτερή της φίλη. Σκοπός της είναι να τη βοηθήσει να κλέψει τις εντυπώσεις για να διακριθεί στον διαγωνισμό ομορφιάς για την Miss Bala. Μπλέκεται, όμως, άθελά της στα πόδια ενός μεξικανικού καρτέλ, που θέλει να δολοφονήσει τον διεφθαρμένο διευθυντή της αστυνομίας και την απάγει. Παράλληλα, η φίλη της αγνοείται… Θα καταφέρει η Γκλόρια να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της και να σώσει τη ζωή της φίλης της, αλλά και τη δική της; Το «Miss Bala» είναι remake, βασιζόμενο στην ομότιτλη ταινία του 2011 του Τζεράρντο Ναράνχο, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

ΕΡΤ2

Η ΕΡΤ2 όλα τα Σαββατοκύριακα του Μάρτιου θα μεταδίδει ταινίες του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου με άρωμα γυναίκας. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε: την Παρασκευή 7/3, στις 21:00 «Μαρία Αντουανέτα» (Marie Antoinette), Κυριακή 9/3, στις 21:00 «Εμείς οι Γκλόριες» (The Glorias), Σάββατο 22/3, στις 21:00 «Maudie / Maudie: Το χρώμα της ζωής», Κυριακή 23/3, στις 21:00 «Το παιχνίδι της Μόλι» (Moly’s Game), Σάββατο 29/3 στις 21:00 «Κάποιες γυναίκες» (Certain Women) και την Κυριακή 30/3, στις 21:00 σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση την ξένη ταινία «Kερδίζοντας τις καρδιές των ανδρών» (Charming the Hearts of Men).

Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

Στις 21:00, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το βιογραφικό ρομαντικό δράμα «Emily», συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ 2022 σε σκηνοθεσία και σενάριο Φράνσις Ο’ Κόνορ και με πρωταγωνιστές τους Έμα Μάκεϊ, Φίον Γουάιτχεντ, Όλιβερ Τζάκσον-Κοέν, Άντριαν Ντάνμπαρ, Αλεξάνδρα Ντάουλινγκ, Αμέλια Γκέθινγκ, Τζέμα Τζόουνς.

Υπόθεση: Η ταινία διηγείται τη «φανταστική» ζωή μίας από τις πιο διάσημες συγγραφείς όλων των εποχών, της Έμιλι Μπροντέ. Μιας επαναστάτριας και αλλόκοτης κοπέλας, η οποία καθώς μεγαλώνει, αυτοπροσδιορίζεται, βρίσκει τη φωνή της και τελικά γράφει το κλασικό έργο «Ανεμοδαρμένα ύψη».

Οι σχέσεις που την ενέπνευσαν, όπως η ωμή και παθιασμένη σχέση της με τις αδερφές της, ο πρώτος της απαγορευμένος έρωτας με τον Γουέιτμαν, και η στοργική της αγάπη και ο θαυμασμός της για τον αντισυμβατικό αδερφό της Μπράνγουελ.

Κυριακή 16 Μαρτίου 2025

Στις 21:00, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το δράμα παραγωγής ΗΠΑ 2022 «Τηλεφώνησε στην Τζέιν» (Call Jane) σε σκηνοθεσία Φίλις Νάγκι και με πρωταγωνιστές τους Ελίζαμπεθ Μπανκς, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κρις Μεσίνα, Κόρι Μάικλ Σμιθ, Κέιτ Μάρα, Γούνμι Μοσάκου.

Υπόθεση: Σικάγο, 1968. Η πόλη φλέγεται από τις διαδηλώσεις, αλλά η Τζόι, σύζυγος γιατρού και μητέρα μίας έφηβης κόρης, κοιτά τα γεγονότα από την απόσταση του παστέλ, προαστιακού σπιτιού της. Μέχρι που η κυβερνητική πολιτική χτυπάει πολύ άμεσα την πόρτα της. Έγκυος ξανά, μαθαίνει δυστυχώς ότι, το έμβρυο θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο – κάτι που σε κάθε πολιτισμένο μέρος του κόσμου θα έβαζε τη μητέρα κατευθείαν στο χειρουργείο για νόμιμη διακοπή της εγκυμοσύνης της.

Όχι στο Ιλινόις των ’60ς. Η πολιτεία έχει νόμο που απαιτεί από τη μητέρα να ρισκάρει. Απελπισμένη, η Τζόι βλέπει μία αφίσα στους δρόμους: «Τηλεφώνησε στην Τζέιν». Η Τζόι τηλεφωνεί και οδηγείται σε μία μυστική γυναικεία κολεκτίβα, η οποία βοηθά τις γυναίκες να έχουν μία ασφαλή άμβλωση. Σταδιακά και διστακτικά, η Τζόι θα γίνει μέλος τους, θα προσφέρει και η ίδια τη βοήθειά της, μέχρι που η αστυνομία θα χτυπήσει την πόρτα της…

Επίσης, για μια εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 7 έως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου, θα μεταδίδονται ντοκιμαντέρ με επίκεντρο τη γυναίκα. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε: την Παρασκευή 07/3, στις 15:30 «Τα όνειρα που γίνανε ζωή: Η γυναίκα πλάι μας», στις 16:00 «Οι μάχες της Κοκό Σανέλ», την Κυριακή 9/3, στις 20:00 την εκπομπή «Προσωπικά: Η γυναίκα σήμερα», την Τετάρτη 12/3, στις 16:00 το ντοκιμαντέρ «Σάρα Μπερνάρ, η πρώτη ντίβα» και την Πέμπτη 13/3, στις 16:00 το ντοκιμαντέρ «Μπριζίτ Μπαρντό- ο όρκος στα ζώα».

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025

Στις 16:00, θα παρακολουθήσουμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Γυναίκα – Φορέας ζωής (1933-1939)» από τη μίνι ιστορική σειρά, παραγωγής Γαλλίας 2021: «Οι γυναίκες στην υπηρεσία του ναζισμού».

Κατά την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, σε συνέχεια του κινήματος της «Μεταρρύθμισης της ζωής», οι γυναίκες κατακτούν τις πρώτες μορφές χειραφέτησης: δικαίωμα ψήφου, χαλάρωση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις αμβλώσεις, νέες θέσεις εργασίας, κοινωνική χειραφέτηση. Ωστόσο, το ναζιστικό πρόγραμμα θα περιορίσει τον ρόλο τους στη φροντίδα του σπιτιού και στην τεκνοποίηση. Μολονότι κάποιες κατάφεραν να διακριθούν στο ανδροκρατούμενο ναζιστικό περιβάλλον, όπως η Λένι Ρίφενσταλ, στην πλειοψηφία τους οφείλουν να βοηθήσουν τους άνδρες στα καθήκοντά τους, εφόσον η δική τους αποστολή είναι να πολεμήσουν.

Τρίτη 11 Μαρτίου 2025

Στις 16:00 μεταδίδεται το δεύτερο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Οι γυναίκες στην υπηρεσία του ναζισμού», με τίτλο «Γυναίκα – “Εργαλείο” πολέμου (1939-1945)», σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Ο πόλεμος, με την αποχώρηση των ανδρών, έρχεται σε αντίθεση με το έμφυλο κοινωνικό ιδεώδες των ναζί. Οι γυναίκες εντάσσονται στην εργασία (οδηγοί τραμ, αγρότισσες, διοικητικοί υπάλληλοι) και εξωθούνται στην πολιτική αποικισμού προς τα Ανατολικά και τη διαχείριση των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης. Από γεννήτορες μιας ανώτερης φυλής και σύζυγοι παντοδύναμων ανδρών και αποικιοκρατών, οι γυναίκες γίνονται στο τέλος του πολέμου θήραμα στα στίφη Σοβιετικών και συμμαχικών στρατιωτών.

Εκατομμύρια Γερμανίδες πέφτουν θύματα βιασμών και εν συνεχεία πορνείας για λόγους επιβίωσης. Είναι μια πραγματικότητα που έμενε στη σιωπή για χρόνια. Όπως και τα εγκλήματα εκείνων των γυναικών δεσμοφυλάκων στα στρατόπεδα θανάτου που με τις θηριωδίες τους συγκλόνισαν ακόμα περισσότερο την εικόνα που έχουμε για την ανθρωπότητα.

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025

Στις 16:00, παρακολουθούμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Το κορίτσι της ναπάλμ», παραγωγής Γαλλίας 2022.

Υπόθεση: Χωριό Τρανγκ Μπανγκ, Νότιο Βιετνάμ, 8 Ιουνίου 1972. Η πολεμική αεροπορία ρίχνει κατά λάθος βόμβες ναπάλμ στον ναό όπου έχουν καταφύγει άμαχοι. Στην ομάδα των δημοσιογράφων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, είναι και ο νεαρός φωτογράφος Νικ Ουτ (Nick Ut), ο οποίος θα τραβήξει τη σημαντικότερη φωτογραφία της ζωής του. Στον φακό του, ένα γυμνό κορίτσι που προσπαθεί να γλυτώσει από τις φλόγες που καίνε τη σάρκα του.

Αυτή η φωτογραφία, η οποία ενσαρκώνει την «κόλαση του Βιετνάμ», έκανε τον γύρο του κόσμου. Εδώ και 50 χρόνια, συνεχίζει να στοιχειώνει καθημερινά τη ζωή της Κιμ Φουκ (Kim Phuc), γνωστής πλέον ως «Το κορίτσι της ναπάλμ».

ΕΡΤ3

Παρασκευή 7 Μαρτίου, στις 23:10

«Η Μητέρα του σταθμού»

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Ελλάδας 2022. Το ντοκιμαντέρ «Η μητέρα του σταθμού» ακολουθεί την ζωή εκείνων των γυναικών που από τη δεκαετία του ’60 έως το 1973 μετανάστευσαν στη Γερμανία. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έριξε την σκιά του όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην ελληνική Ιστορία. Για την Ελλάδα σήμαινε τη μεγάλη έξοδο από τα χωριά στην ξενιτιά.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κωστούλα Τωμαδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μοντάζ: Στέλιος Τατάκης

Ήχος: Μάνος Ηρακλής

Μουσική: Δημήτρης Μαραμής

Παραγωγή: Vox Documentaries

Παραγωγοί: Τζίνα Πετροπούλου

Συμπαραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ

Σάββατο 8/03, στις 23:00

«Αδέσποτα κορμιά» – Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ντοκιμαντέρ παραγωγής 2024. Η Ρόμπιν είναι έγκυος, αλλά δε θέλει να γίνει μητέρα. Η Κατερίνα θέλει αλλά δεν μπορεί. H Κική θέλει απλώς να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Όμως η άμβλωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ευθανασία αντίστοιχα δεν είναι νόμιμες στις χώρες τους. Τα «Αδέσποτα Κορμιά» εξερευνούν τη σωματική αυτονομία σε μια Ευρώπη, όπου επιτρέπεται να ταξιδέψεις, να εργαστείς και να καταναλώσεις ελεύθερα αλλά όχι πάντα να ζήσεις ή να πεθάνεις όπως επιθυμείς.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ελίνα Ψύκου

Παραγωγοί: Αντιγόνη Ρώτα, Ivan Madeo, Marco Visalberghi, Veselka Kiryakova Associate producer: Λεωνίδας Λιάμπεης

Συμπαραγωγοί: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Αλέξης Αναστασιάδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μοντάζ: Νίκος Βαβούρης

Ηχοληψία: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Άρης Καφέντζης

Βοηθός σκηνοθέτης – Διεύθυνση παραγωγής: Αφροδίτη Κατερινοπούλου

Σχεδιασμός ήχου: Gina Keller

Μιξάζ: Guido Keller

Κόλορ: Δημήτρης Μανουσιάκης

Σχεδιασμός τίτλων και αφίσας: Νίκος Πάστρας

Παραγωγή: Jungle Films, Contrast, DocLab, Red Carpet

Σε συμπαραγωγή με: Anemon, Frenel, Long Run Productions, ΕΡΤ, RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR

Τετάρτη 12/03, στις 22:30

«Εμμηνόπαυση–Μύθοι και ταμπού» (Sex, Myths and the Menopause) – Α‘ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, 2020. Ένα ντοκιμαντέρ που απομυθοποιεί τους θρύλους γύρω από την εμμηνόπαυση και ερευνά τον φόβο για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Εννέα στις δέκα γυναίκες δηλώνουν ότι η εμμηνόπαυση επηρεάζει τη δουλειά τους, ενώ περίπου οι μισές λένε ότι η ερωτική τους ζωή περνάει κρίση ως αποτέλεσμα αυτής. Η Νταβίνα Μακόλ μιλάει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία, αντιμετωπίζει τα ταμπού της μέσης ηλικίας που έχουν επίδραση στην εργασία και στις σχέσεις των γυναικών και αναδεικνύει την τεράστια έλλειψη πληροφόρησης πάνω στο θέμα.

Σκηνοθεσία: Linda Sands

Πέμπτη 13/03, στις 22:00

«Mισογυνισμός στο Διαδίκτυο» (Backlash: Misogyny in the Digital Age)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Καναδά 2022. Αυτή η ζοφερή ταινία που θυμίζει ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί τέσσερις γυναίκες σε δύο ηπείρους που έχουν πέσει θύματα άθλιων διαδικτυακών απειλών και παρενόχλησης. Πώς είναι να ζεις με αυτή τη λεγόμενη εικονική βία; Αυτό στοχεύουμε να δείξει το ντοκιμαντέρ, παρακολουθώντας στενά τα θύματα στην καθημερινότητά τους.

Σκηνοθεσία: Léa Clermont-Dion, Guylaine Maroist

Παρασκευή 14/03, στις 21:00

«Κραγιόν, μια ιστορία αιώνων» (Lipstick: Make-Up Power)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Γαλλίας, 2022. Σύμβολο εξέγερσης ή συντηρητισμού, χειραφέτησης ή υποταγής στα πρότυπα εμφάνισης, πατριωτισμού ή προδοσίας, το κραγιόν συνταιριάζει όλα τα παράδοξα. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των γυναικών, αποκαλύπτει άριστα τις νοοτροπίες και αντικατοπτρίζει τις κοινωνίες μας και τις διαμάχες που τις προσδιορίζουν. Το κραγιόν: ένα μικρό αντικείμενο εμβληματικό και εξαιρετικά πολιτικό.

Σκηνοθεσία: Claudia Marschal

Παρασκευή 14/03, στις 22:00

«Ο βίαιος άντρας μου» (Domestic Crimes) – Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Σειρά ντοκιμαντέρ 2 ωριαίων επεισοδίων, συμπαραγωγής 909 Productions/ RMC Productions, 2020

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ που θα ολοκληρωθεί σε δύο ωριαία επεισόδια είναι αφιερωμένη στη μνήμη όσων γυναικών έχουν πέσει θύματα γυναικοκτονίας.

Επεισόδιο 1ο: «Υπόθεση Ζουλί Ντουίμπ – Καταδικασμένη να πεθάνει»

Όπως εκατοντάδες γυναίκες κάθε χρόνο, η Ζουλί Ντουίμπ έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας: μια όμορφη ιστορία αγάπης που μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ένας βίαιος σύζυγος, ο οποίος, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες, δεν θα σταματήσει. Ένας χωρισμός που παίρνει άσχημη τροπή. Κι έπειτα έρχεται ο θάνατος. Ο χαμός της Ζουλί προκαλεί αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα και δημιουργεί δεδικασμένο για την ενδοοικογενειακή βία.

Επεισόδιο 2ο: «Μαρίν Ντουπουί – Θανάσιμη Αγάπη»

Στις 18 Αυγούστου 2014, η Μαρίν Ντουπουί, 28 ετών, δολοφονείται βίαια με 18 μαχαιριές, εκ των οποίων οι τρεις θανάσιμες, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γειτόνων της, στο Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς της Οντέ. Ο δολοφόνος είναι ο σύντροφός της, ο Μικαέλ Βαλαρσέ, 32 ετών, με τον οποίο έχει ερωτική σχέση από την ηλικία των οκτώ. Μια σχέση γεμάτη με καβγάδες, παρεξηγήσεις και ζήλιες που θα οδηγήσουν σταδιακά τη νεαρή γυναίκα να θέλει να απομακρυνθεί από αυτόν τον καταπιεστικό και αλκοολικό άνδρα.

Σκηνοθεσία: Nebila Zaknoun/ David Cloarec

Παρασκευή 14/03, στις 23:00

«Ούτε Λέμπερ, τραγούδια για την αιωνιότητα» (Ute Lemper “Songs for Eternity”) – Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μουσικό ντοκιμαντέρ, παραγωγής Arthaus Musik, 2022. Μια αξέχαστη και βαθιά συγκινητική συναυλία από το Μούνστερ της Γερμανίας, την γενέτειρα της μεγάλης καλλιτέχνιδας Ute Lemper. Η Ούτε Λέμπερ ερμηνεύει τραγούδια Εβραίων συνθετών που γράφτηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της ναζιστικής Γερμανίας. Παρουσιάζει με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο σπάνια εκτελεσμένες συνθέσεις από το Άουσβιτς, οι οποίες ενώνουν μουσικά τον πόνο και την ελπίδα.

Σκηνοθεσία: Silvia Beck

Τετάρτη 19/03, στις 22:00

«Φύλο, υγεία και ανισότητες» (Gender, Health & Inequalities) – A΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Αυστρίας 2023. Από πόνους στα γόνατα μέχρι άσθμα και καρδιακή προσβολή – η διάγνωση και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του ιατρικού μας συστήματος είναι κομμένες και ραμμένες για τον μέσο άνδρα. Οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή προσβολή, υποφέρουν πιο συχνά από τις παρενέργειες των φαρμάκων ή ζουν με ασθένειες που δεν έχουν καν διαγνωστεί. Για αιώνες, η ιατρική προσποιούταν ότι υπάρχει ένα και μοναδικό φύλο. Με τις κλινικές μελέτες να περιλαμβάνουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών, συχνά αυτές οι διαφορές αποκαλύπτονται μετά την έγκριση των φαρμάκων στην αγορά. Και ενώ ο πόνος των ανδρών δεν περνάει απαρατήρητος, οι γυναίκες πρέπει να πολεμήσουν τον μύθο της «υστερικής γυναίκας». «Όσο θέλουμε την κοινωνική ισότητα μεταξύ των φύλων, άλλο τόσο χρειαζόμαστε την άνιση θεραπεία στην ιατρική», λέει η ειδικός στη φυλοειδική ιατρική, Αλεξάντρα Καούτσκι Βίλερ, από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Αυτό εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ιατρικής: έρευνα, διάγνωση και θεραπεία.

Σκηνοθεσία: Franziska Mayr Keber

Παρασκευή 28/03, στις 21:00

«Το πορτρέτο της Σιδηράς Κυρίας» (Thatcher’s Not Dead) – Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής HAUTEVILLE Productions/ ARTE FRANCE, 2022

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί ένα πολύ προσωπικό και πολιτικό πορτρέτο της Σιδηράς Κυρίας που άφησε το στίγμα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Τα αρχεία και οι συνεντεύξεις εμπλουτίζονται με τραγούδια αυτής της περιόδου που πραγματικά βοηθούν στην κατανόηση της κοινωνικής ατμόσφαιρας εκείνης της εποχής. Η Μάργκαρετ Θάτσερ παρέμεινε στην εξουσία για έντεκα χρόνια, έξι μήνες και 24 ημέρες. Όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της το 2013, οι αυθόρμητες εκδηλώσεις χαράς από πολίτες όλων των ηλικιών σε ολόκληρη την Αγγλία ήταν μαζικές. Το τραγούδι της ταινίας Ο Μάγος του Οζ «Ding Dong, The Witch is Dead» ανέβηκε αμέσως στην κορυφή των charts, ντροπιάζοντας το BBC. Η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν η ενσάρκωση του παιδικού εφιάλτη ενός κόσμου που μόλις άρχιζε να αλλάζει, αποφασισμένος να απαλλαγεί από τη δυσκίνητη κληρονομιά του μεταπολεμικού κεϋνσιανισμού.

Σκηνοθεσία: Guillaume Podrovnik

Παρασκευή 28/03, στις 23:00

«Polaris» – A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η Χαγιάτ, επαγγελματίας ιστιοπλόος στον Αρκτικό, ταξιδεύει μακριά από τον κόσμο και το παρελθόν της οικογένειάς της στη Γαλλία. Όμως, όταν η μικρή της αδελφή, η Λεϊλά, γεννάει το κοριτσάκι της, την Ιναγιά, έρχονται τα πάνω-κάτω στις ζωές τους. Υπό την καθοδήγηση του Βόρειου Άστρου, παρακολουθούμε το ταξίδι τους και την προσπάθειά τους να καταφέρουν να ξεπεράσουν τη μοίρα της οικογένειας.