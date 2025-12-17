Παναγιώτης Μπουγιούρης: Δεν φοβάμαι τον γάμο, φοβάμαι το διαζύγιο, οφείλεις να βάζεις όρια στο παιδί

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (16-12-2025) και μίλησε για την επαγγελματική πορεία του και τις αποφάσεις στα προσωπικά του. Εξήγησε για ποιον λόγο δεν έχει παντρευτεί και επιχείρησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής του. Μια σειρά από όνειρα και στόχοι, βρίσκονται μπροστά για τον ίδιο.

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δεν παρέλειψε να εκφράσει τη διαφωνία του και στις αντιλήψεις ορισμένων για την ανατροφή των παιδιών. Όπως είπε ο ηθοποιός στο «The 2night Show», δεν συμφωνεί με τους σύγχρονους παιδαγωγικούς τρόπους, καθώς όπως ανέφερε, κάθε γονιός οφείλει να βάζει όρια στο παιδί του.

«Δυστυχώς δεν παντρεύτηκα. Για εμένα ο γάμος προϋποθέτει ότι θα κάνεις παιδιά, οικογένεια. Υπάρχουν περίοδοι που μου αρέσει και χαίρομαι να είμαι με έναν άνθρωπο, που χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και απολαμβάνεις μία τέτοια σχέση. Υπάρχουν στιγμές που έχω προτεραιότητες άλλες και δεν θέλω μία τέτοια δέσμευση… Με ρωτάνε πολύ συχνά γιατί δεν έχω παντρευτεί. Δεν φοβάμαι τον γάμο, φοβάμαι το διαζύγιο» είπε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Το ίδιο έχω αισθανθεί και για τα παιδιά, αν και δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό. Οι γονείς μου δεν ήταν καθόλου έτσι, ήταν πάρα πολύ χαλαροί, με κατανόηση. Εγώ, όταν έχει να κάνει με τα παιδιά, όσο καταλαβαίνω από τις ανιψιές μου, είμαι αυστηρός πολύ σε βαθμό που έλεγα ότι μήπως κάνοντας παιδί εξαντλήσω την αυστηρότητα μου. Αυτά που ακούω σαν σύγχρονους παιδαγωγικούς τρόπους, ότι πρέπει να δείχνεις πολλή κατανόηση και συζήτηση, δεν τα βρίσκω και πολύ λογικά. Θεωρώ ότι οφείλεις να βάζεις όρια στο παιδί».

Σχετικά με το “Grand Hotel”, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης ανέφερε ότι «Με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης Βασιλειάδης και μου είπε πως είναι ένας ο ρόλος για έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, που πρέπει να μπορεί να πείσει και ως πολύ καλλιεργημένος και ως μετρ αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να χειριστεί και όλα τα μυστικά που ξέρει για τους άλλους. Φυσικά έχει και αυτός τους δικούς του, ανοιχτούς λογαριασμούς με προηγούμενα πράγματα. Μου αρέσει πολύ η σειρά μου, θυμίζει μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι».

«Το πιο αστείο ήταν με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που πρωτογνωριστήκαμε στη “Βέρα στο δεξί”, που ήταν 15 χρονών. Το παίζει επανάληψη το Mega και μου έφερε ένα κλιπάκι που είχε πάρει με το κινητό του και δείχνει στην αρχή τους τίτλους και δείχνει εμένα και μετά τον Γιώργο. Του είπα πως πρέπει να κάνουμε το πριν και το μετά. Είναι όλοι ωραία παρέα στη σειρά» είπε καταληκτικά ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του σε ιρανική σειρά ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δήλωσε πως «Eίναι μια πρόταση που ήρθε από το πουθενά και έχει μια σχέση με τα “Mυστικά της Εδέμ”. Έπαιξαν εκεί με εξίσου τεράστια επιτυχία, γεγονός που στην αρχή αγνοούσα… Κάποια στιγμή άρχισαν να μου στέλνουν στο Facebook μηνύματα από το Ιράν και μου απευθύνονταν ως “Μάνο” και μου έστειλαν πλάνα».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Μετά από λίγο με πλησίασαν διστακτικά κάποιες κοπέλες και με είπαν Μάνο. Ήταν ένα γκρουπ από την Τεχεράνη που με αναγνώρισαν από τα “Μυστικά της Εδέμ”. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Όλα αυτά τα χρόνια μου έστελναν μηνύματα στο Facebook και μέσα στον κορονοϊό μου ήρθε πάλι ένα μήνυμα από ένα παλικάρι, που μιλούσε ελληνικά. Mου είπε πως κάνουν μια σειρά και υπάρχει ένας ρόλος που θα ήθελα να τον κάνω εγώ, αν με ενδιαφέρει. Είπα πώς θα το έκανα χθες. Πρόκειται για ένα ιστορικό δράμα εν μέσω Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ήθελαν έναν ηθοποιό να μιλά ελληνικά και να δείχνει Έλληνας».