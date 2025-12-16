Παναγιώτης Μπουγιούρης και Ορφέας Αυγουστίδης καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Απόψε, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τους ηθοποιούς Παναγιώτη Μπουγιούρη και Ορφέα Αυγουστίδη.

Αρχικά ο πρώτος καλεσμένος στο «The 2Night Show», Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ρόλο του, για τις εξελίξεις της σειράς, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τον οποίο γνώρισε στη σειρά «Βέρα στο Δεξί», όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη συμμετοχή του σε ιρανική σειρά, εξηγεί πώς πήρε τον ρόλο και μιλάει στον Γρηγόρη στη γλώσσα των φαρσί, αφού κατάφερε να τα μάθει στο διάστημα που ζούσε εκεί. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην προσωπική του ζωή και εξομολογείται πως δεν φοβάται τον γάμο, αλλά το διαζύγιο. Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Η Μητέρα του Σκύλου», στην οποία πρωταγωνιστεί σε σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη και σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ.



Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Ορφέας Αυγουστίδης. O αγαπημένος ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Τα Φαντάσματα» μιλάει για τη συμμετοχή του στη σειρά, τα απαιτητικά γυρίσματα, αλλά και για το ρίσκο που ενδεχομένως κλήθηκε να πάρει μαζί με τους συναδέλφους του σε σχέση με το περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στα 21 χρόνια που κλείνει φέτος στην υποκριτική, αναπολεί τη διαδρομή του, από την πρώτη του εμφάνιση στις «Σειρήνες στο Αιγαίο» και τη μαθητική του ταινία «Οκνηρία» μέχρι τα πρώτα σκιρτήματα που ένιωσε για τη μεγάλη οθόνη, όταν δούλευε στο μπαρ του «Σινέ Ψυρρή». Παράλληλα, αναφέρεται στη σχέση του με τους γονείς του, Ντίνο Αυγουστίδη και Μαρία Τζομπανάκη, αλλά και στον μονάκριβο γιο του και στον τρόπο που βιώνει ο ίδιος την πατρότητα.

Κλείνοντας, μιλάει με ενθουσιασμό για την ταινία «Τελευταία Κλήση», που πρωταγωνιστεί και βασίζεται σε μία αληθινή υπόθεση ομηρίας που συνέβη στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, αλλά και για την παράσταση «Εκείνος που Έκλεψε τη Μέρα και Πλήρωσε τη Νύχτα» στο Θέατρο Βασιλάκου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

