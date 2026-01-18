Πάνος Σόμπολος: «Έχω κινδυνέψει πολλές φορές στην δουλειά μου, περνούσαν σφαίρες από δίπλα μου, είχα άγιο»

Ο Πάνος Σόμπολος, ένας από τους πιο γνωστούς αστυνομικούς ρεπόρτερ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χριστίδου «Χαμογέλα και πάλι» και αποκάλυψε διάφορες λεπτομέρειες για την επαγγελματική του πορεία αλλά και για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ, όπως θεωρείται από κάποιους, ο Πάνος Σόμπολος, απάντησε σε ερωτήσεις για την πορεία του Γιώργου Παπαδάκη, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για πολλούς ακόμα παρουσιαστές καθώς και για το γεγονός ότι αστυνομικοί συνδικαλιστές βγαίνουν στις εκπομπές της τηλεόρασης.

Για τον Γιώργο Παπαδάκη υποστήριξε ότι: «Ήταν μία προσωπικότητα που κυριάρχησε στην πρωινή ζώνη για 34 χρόνια, όπως μου είπαν εκείνος ετοίμαζε καινούρια εκπομπή αλλά πιστεύω 45 χρόνια είναι αρκετά για κάποιον, πρέπει μετά να φύγεις από τον χώρο και να αφήσεις και τα νέα παιδιά να εξελιχθούν, αυτή είναι η άποψή μου». «Αν μπορεί τώρα ο Αρναούτογλου να κάνει 4 εκπομπές καλά κάνει αφού τα βγάζει πέρα».

Για τους παρουσιαστές, τα κανάλια και τους αστυνομικούς που εμφανίζονται σε αυτές είπε: «Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό που αστυνομικοί συνδικαλιστές βγαίνουν στα κανάλια». «Τα κανάλια είναι επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, αν δεν πάει καλά η εκπομπή τι να την κάνεις, γι’ αυτό και σταματάνε κάποιες» υποστήριξε εκείνος.

Ο Πάνος Σόμπολος μάλιστα παραδέχτηκε ότι παρακολουθεί πολλές εκπομπές, έχοντας βέβαια διάφορες απόψεις και για αυτές και για τους δημοσιογράφους. «Παρακολουθώ όλες τις πρωινές εκπομπές και πιστεύω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουν από την δεοντολογία για να κάνουν καλύτερη τηλεθέαση».

Για κάποιες επικίνδυνες εμπειρίες που είχε κατά ην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε: «Κινδύνεψα πολλές φορές στην επαγγελματική μου πορεία με υποθέσεις που ασχολήθηκα, ήταν κάποιες φορές που βρέθηκα εκεί και πυροβολούσαν συνεχώς, σφαίρες περνούσαν από δίπλα μου, είχα άγιο που δεν με χτύπησαν» αποκάλυψε ο αστυνομικός ρεπόρτερ.