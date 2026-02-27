Παύλος Τσίμας: Όλα τα κρίσιμα χρόνια τα πέρασα ως εντελώς μοναχικό παιδί

Για τα παιδικά του χρόνια και το μοναχικό του μεγάλωμα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Τσίμας όταν και βρέθηκε καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ την Παρασκευή (27.02.2026).

Στον καναπέ του «Στούντιο 4» ο Παύλος Τσίμας εξομολογήθηκε αρχικά ότι «μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα, όταν είχα γίνει πια 12 χρόνια οπότε όλα τα κρίσιμα χρόνια τα πέρασα, όχι ως μοναχοπαίδι, αλλά ως εντελώς μοναχικό παιδί».

«Γυρνώντας τώρα πίσω, δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάτι μέσα μου, δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Σίγουρα, όμως, αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει αυτόν που είσαι», εκμυστηρεύεται ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Δεν είναι πράγματα που τα αφήνω στο παρελθόν, απλώς μπορώ να αναγνωρίσω σε μερικά πράγματα την καταγωγή τους. Ότι δηλαδή οφείλονται στον τρόπο που έζησα και μεγάλωσα. Όταν έγινα εγώ μπαμπάς, ένιωσα τρομερά. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, είναι ωραίο αυτό το αίσθημα», συμπλήρωσε, επίσης, ο Παύλος Τσίμας το απόγευμα της Παρασκευής.