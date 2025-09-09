Πέτρος Λαγούτης: Τα σχόλια που πήρα για το Big Brother ήταν πάρα πολύ καλά

Περί απιστίας αλλά και περί Big Brother, μιας και ανέλαβε την παρουσίαση του τελευταίου κύκλου για το ριάλιτι εγκλεισμού, μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο παρουσιαστής του Big Brother, Πέτρος Λαγούτης υποστήριξε ότι νομίζει πως «αν γίνει η αρχή στην απιστία, δεν έχει τελειωμό…».

«Όταν αρχίζεις και έχεις σκέψεις για ένα τρίτο πρόσωπο, αυτό κάτι δείχνει για τη σχέση σου. Οπότε είτε η σχέση σου πρέπει να τελειώσει, για να ζήσεις τη ζωή σου όπως θες, είτε πρέπει να δεις τι είναι αυτό που λείπει στη σχέση και αν μπορεί να γεμίσει. Νομίζω ότι αν γίνει η αρχή στην απιστία, δεν έχει τελειωμό αυτό».

«Μου έχουν συμβεί και τα δύο. Και στις δυο περιπτώσεις τελικά πέρασε. Δηλαδή χωρίς να διαλυθεί η σχέση. Και εγώ τη δέχθηκα την απιστία και η τότε σύντροφος μου την δέχθηκε. Πολύ δύσκολο το να πεις όμως ότι πας παρακάτω».

«Γενικά τα σχόλια που πήρα για το Big Brother ήταν πάρα πολύ καλά. Τελικά πρυτάνευσε το ότι… σε ξέρουμε τόσα χρόνια, έχεις δώσει τα δείγματα της δουλειάς σου και αυτή την όποια ποιότητα φέρεις, σαν ηθοποιός, την έφερες και εκεί μέσα», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Λαγούτης στην κάμερα του «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ.