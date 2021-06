Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Σπέτσες, βρίσκεται το cast του σίκουελ της ταινίας Knives Out με τον σκηνοθέτη της Rian Johnson να δηλώνει πανευτυχής.

Η πρώτη ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 2019 με τον Ντάνιελ Κρεγκ να παίζει τον ρόλο ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ που προσπαθεί να λύσει έναν μυστηριώδη φόνο.

Στην δεύτερη ταινία καλείται πάλι να εξιχνιάσει ένα μυστηριώδη φόνο και σε αυτή την ταινία συμπρωταγωνιστεί μαζί του η Κέιτ Χάντσον.

Πολλοί ήταν εκείνοι που ανέβασαν φωτογραφίες στα social media από τα γυρίσματα της ταινίας στις Σπέτσες.

The first set photos of Knives Out 2 are here with Kathryn Hahn, Kate Hudson, and Daniel Craig pic.twitter.com/TRK9ahJgma

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Rian Johnson ευχαρίστησε τους κατοίκους των Σπετσών με το που άρχισαν τα γυρίσματα.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας ανέβασε στο Twitter φωτογραφία με μια κάμερα και ένα εκπληκτικό τοπίο από τις Σπέτσες.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G