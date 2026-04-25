Από ήλιο σε ήλιο – επόμενα επεισόδια: Ο Δρακούλης κινεί τα νήματα, στήνοντας ίντριγκες και επικίνδυνα σχέδια

Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 27 έως την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η εξαφάνιση της Άννας παραμένει μυστήριο, ενώ η επιστροφή του Γκέοργκ στη Σέριφο φέρνει νέες αποκαλύψεις και εντάσεις. Τα κουτσομπολιά φουντώνουν, με την Κατερινέτα να βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών και να χάνει την εμπιστοσύνη ακόμη και των κοντινών της ανθρώπων. Ο Περσέας στρέφεται εναντίον της μητέρας του, ενώ ο Δρακούλης κινεί τα νήματα, στήνοντας ίντριγκες και επικίνδυνα σχέδια. Την ίδια στιγμή, μια ανατροπή αλλάζει τα δεδομένα, η Άννα εντοπίζεται, απειλώντας να φέρει στο φως την αλήθεια.

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 27 Απριλίου

Επεισόδιο 25ο: Οι έρευνες για την Άννα συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γκέοργκ επιστρέφει στη Σέριφο και καυχιέται στον πατέρα του για όσα έζησε στο Λαύριο, όμως μένει άναυδος όταν συναντά τον Γερακάρη με βαλίτσα, συνειδητοποιώντας ότι κι εκείνος έλειπε από το νησί. Την ίδια στιγμή, η Ανδρομέδα δεν βρίσκει το θάρρος να εκμυστηρευτεί ούτε στην Καλλιόπη τη νύχτα που πέρασε με τον Περσέα, ενώ ο Δρακούλης αποκαλύπτει στην Ταξιαρχούλα πως σκοπεύει να δώσει την κόρη του για γυναίκα του Γκέοργκ. Στο μεταξύ, οι εργάτες αισιοδοξούν μετά τη συνάντησή τους με τον επιθεωρητή στο Λαύριο, πιστεύοντας πως τα προβλήματά τους επιτέλους ακούστηκαν. Ωστόσο, η ζήλια του Γιάννη φέρνει νέα αναταραχή, καθώς, βλέποντας τον ακριβό σταυρό που χάρισε ο Γκέοργκ στην Κατερινέτα, σπεύδει να το διαδώσει σε όλο το νησί.

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 28 Απριλίου

Επεισόδιο 26ο: Ο Περσέας εξοργίζεται με τη μητέρα του, καθώς το κουτσομπολιό που τη θέλει να έχει σχέση με τον Γκέοργκ παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Παράλληλα, αρχίζει να υποψιάζεται πως εκείνη βρίσκεται και πίσω από τη διάλυση του γάμου του Μανώλη με την Άννα. Η Κατερινέτα δοκιμάζεται τόσο από την έλλειψη εμπιστοσύνης των δικών της όσο και από την επίμονη πίεση του Γκέοργκ. Την ίδια στιγμή, ο Δρακούλης αναθέτει στον Γιάννη να βυθίσει τη βάρκα του γιου του Γαβρίλη, ώστε να τον φέρει σε απόγνωση και να τον εξαναγκάσει να γίνει σπιούνος του. Ο Γιάννης, όμως, δέχεται με έναν όρο: να διώξει ο Δρακούλης τον Βασίλη, επειδή φλερτάρει την Καλλιόπη. Και ενώ οι εντάσεις κορυφώνονται, μια ανατροπή αλλάζει τα πάντα: η Άννα εντοπίζεται…

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 29 Απριλίου

Επεισόδιο 27ο: Ο Δρακούλης και ο Γιάννης διαδίδουν κακόβουλα κουτσομπολιά σε βάρος της Κατερινέτας, παρουσιάζοντάς τη να έχει δήθεν σχέση με τον Γκέοργκ. Ωστόσο, ο Θεόφιλος και η Ανθούσα στέκονται στο πλευρό της, προσπαθώντας να την υπερασπιστούν. Παρ’ όλα αυτά, ο Μανώλης, επηρεασμένος από τις φήμες, έρχεται σε έντονη σύγκρουση μαζί της, πεπεισμένος πως τον έχει προδώσει. Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη του Γερακάρη και του Γκέοργκ στο χωράφι ενός ντόπιου που αντιστέκεται στα σχέδιά τους παίρνει τραγική τροπή, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στο νησί. Παράλληλα, η Ανδρομέδα αντιδρά έντονα στον γάμο που της επιβάλλει ο Δρακούλης, αρνούμενη να υποταχθεί στις αποφάσεις του. Ο Περσέας, πιεσμένος από όσα ακούει για τη μητέρα του, φτάνει στα άκρα και ζητά από τον Γιάννη να κάνει κάτι που θα τον φέρει σε ευθεία σύγκρουση με την Κατερινέτα, μια απόφαση που θα καθορίσει για πάντα τη ζωή του. Η Κατερινέτα νιώθει για άλλη μια φορά πως όλοι είναι εναντίον της. Μέσα σε αυτό το κλίμα καχυποψίας και ίντριγκας, η Κατερινέτα νιώθει ξανά απομονωμένη, σαν να έχουν όλοι στραφεί εναντίον της.

Συντελεστές

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης