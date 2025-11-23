Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Η Γαλήνη αδυνατεί να κρατήσει την Αγγελική μακριά από την καρδιά του Γρηγόρη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Noεμβρίου, στις 22:30.

Porto Leone: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 18ο: Στους αρραβώνες της Λένας µε τον Χρόνη, ο Γιάμαρης συνειδητοποιεί το καθεστώς τρόµου κάτω από το οποίο ζει η Γαλήνη, ενώ ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ. Ο Βούλγαρης ενηµερώνεται από την Αγγελική ότι έχει γίνει ληστεία στην εταιρεία και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να ψαρέψει τον Αντρέα για να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει στο µυαλό του. Ο Καπετανάκος ανακαλύπτει ποιος του έκλεψε, στην πραγματικότητα, το τετράδιο και ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου που έψαχνε τόσον καιρό.

Porto Leone: Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 19ο: O Γιάµαρης έχοντας την Αγγελική Δρόσου στο τµήµα µε αφορµή τη διάρρηξη, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για τη σχέση της µε τον Στράτο και τον πραγµατικό λόγο που η Αλεξάνδρα την πρότεινε ως γραµµατέα στην εταιρεία του Βούλγαρη. Ο Καστίλιας από την άλλη, µε κρατούµενο τον Ζήση, ετοιµάζει ένα σχέδιο για να αποκαλύψει την εµπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου. Η Γαλήνη αδυνατεί να κρατήσει την Αγγελική µακριά από την καρδιά του Γρηγόρη, ενώ ο Βούλγαρης νιώθοντας ευγνώµων που εξαιτίας της η ληστεία απετράπη, ζητά από τη γυναίκα του να την καλέσουν σε δείπνο. Ο Ορέστης συναντάει τον άντρα που ως πελάτης είχε κλέψει το ρολόι του από τη Βούλα, η Λένα αποκαλύπτει στον Χρόνη την ανικανότητά της να κυοφορήσει και ο Γρηγόρης ολοκληρώνει τη σχέση του µε την Αγγελική.

