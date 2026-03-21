Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Μαρτίου, στις 23:30.



Porto Leone – Δευτέρα 23 Μαρτίου

Επεισόδιο 42ο: Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, ενώ η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου. Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας και η Γαλήνη προτείνει στον Ορέστη να αναλάβουν µαζί την ακτοπλοϊκή.

Ο Βούλγαρης, αφού μάθει τα δυσάρεστα νέα από τον γιατρό, απαιτεί από τον Μανώλη να φύγει από το σπίτι του, ενώ ο Στελάρας στήνει µία παγίδα στον Χρόνη. O Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.

Porto Leone – Tρίτη 24 Μαρτίου

Επεισόδιο 43ο: Ο Γιάµαρης λογαριάζεται µε την Αλεξάνδρα που για πρώτη φορά χάνει έδαφος. Οι «ανακρίσεις» του Καπετανάκου στο Πόρτο Λεόνε αποκαλύπτουν τον µμεγάλο κίνδυνο. Η Άντζελα φθάνει στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη µε ένα γράμμα που θα ανάψει ξανά τη φωτιά.

Ο Μανώλης αγανακτισμένος παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο για να προστατεύσει τη Ντόρα. Ο Ορέστης είναι αποφασισμένος να τελειώνει µε το παρελθόν και τη Βούλα. Η νέα κατάσταση στην ακτοπλοϊκή εταιρεία βυθίζει τον Βούλγαρη στην απελπισία. Η Λένα και ο Αντρέας ενώπιοι ενωπίω.

