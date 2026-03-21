Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Μαρτίου, στις 23:30.
Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας και η Γαλήνη προτείνει στον Ορέστη να αναλάβουν µαζί την ακτοπλοϊκή. Ο Βούλγαρης, αφού μάθει τα δυσάρεστα νέα από τον γιατρό, απαιτεί από τον Μανώλη να φύγει από το σπίτι του, ενώ ο Στελάρας στήνει µία παγίδα στον Χρόνη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Porto Leone – Δευτέρα 23 Μαρτίου
Επεισόδιο 42ο: Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, ενώ η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου. Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας και η Γαλήνη προτείνει στον Ορέστη να αναλάβουν µαζί την ακτοπλοϊκή.
Ο Βούλγαρης, αφού μάθει τα δυσάρεστα νέα από τον γιατρό, απαιτεί από τον Μανώλη να φύγει από το σπίτι του, ενώ ο Στελάρας στήνει µία παγίδα στον Χρόνη. O Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.
Porto Leone – Tρίτη 24 Μαρτίου
Επεισόδιο 43ο: Ο Γιάµαρης λογαριάζεται µε την Αλεξάνδρα που για πρώτη φορά χάνει έδαφος. Οι «ανακρίσεις» του Καπετανάκου στο Πόρτο Λεόνε αποκαλύπτουν τον µμεγάλο κίνδυνο. Η Άντζελα φθάνει στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη µε ένα γράμμα που θα ανάψει ξανά τη φωτιά.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Μανώλης αγανακτισμένος παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο για να προστατεύσει τη Ντόρα. Ο Ορέστης είναι αποφασισμένος να τελειώνει µε το παρελθόν και τη Βούλα. Η νέα κατάσταση στην ακτοπλοϊκή εταιρεία βυθίζει τον Βούλγαρη στην απελπισία. Η Λένα και ο Αντρέας ενώπιοι ενωπίω.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.